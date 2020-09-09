相伴12年「妞妞」術後休克死亡　毛爸怒控動物醫院「沒人照顧」

▲台中市民劉清標心痛相伴12年的妞妞因動物醫院疏失而枉死。（圖／劉清標提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市民劉清標養了1隻柯威斯基犬「妞妞」，人狗相伴12年，感情深厚，上周妞妞因子宮蓄膿送到心美動物醫院就診開刀，術後還算穩定，不料，1小時後出現敗血性休克，搶救失敗死亡，劉男難過不已，怒斥院方術後僅掛著點滴，無人在旁照料，棄之不顧，嚴重醫療疏失；心美回應，犬隻休克時醫師都在場搶救，並無疏失。

▲台中市心美動物醫院爆出醫療糾紛。（圖／記者鄧木卿攝）

劉男表示，9月2日妞妞因為子宮蓄膿送到心美動物醫院，醫師鼓勵馬上住院，隔天下午2點開刀，院方隔天傍晚來電表示手術已完成，6點過後可以探視，他7點半過去時，覺得妞妞還算穩定，他主動問到，晚上會有人照顧妞妞嗎？豈料，醫師竟回說沒有24小時照顧，當下他就覺得不妥。

劉說，當晚9點42分，院方來電指出妞妞出現休克，正在急救，他一聽馬上衝去醫院，到院時，妞妞已經死亡。

他氣憤的說，院方在術前沒有主動詳細說明麻醉同意書的內容，就要求他簽名，也沒有主動告知院方沒有全天候照顧，這等於是術後沒人照顧，如果事先有告知，他一開始就不會留下來住院開刀。

劉還說，院方在他詢問下才主動告知死亡風險，而且1個晚上收取2千至3千元的高額費用，竟然是下班後沒有人留院照顧，這叫飼主情何以堪？院方行徑太過無良。

劉除了呼籲飼主們為了毛小孩健康，要慎選動物醫院之外，也要控告違反獸醫師法和索討精神賠償。

心美坦承，術前沒有告知飼主當晚沒有人會留院照顧，但這和犬隻死亡無關，因為犬隻出現休克時，獸醫師都在現場搶救，而不是發生在下班後，此外，也有告知手術風險，院方已提供給動保處診間的監視器，對於飼主要提告求償表示遺憾和無奈。

動保處長林儒良說，經前往醫院調閱相關醫療紀錄和診療收費，並沒有違反獸醫師法規定，不過，會透過獸醫師工會轉達給會員們，在「有無全天候照顧」這件事，應先告知飼主，做好事前溝通，避免類似消費爭議再度發生。

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