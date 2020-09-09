汽車傳統暑休淡季！廣華-KY公布8月營收5.11億元　月減11.7%

▲廣華控股有限公司（廣華-KY）上市主體內主要營運據點為東莞廣澤汽車飾件有限公司、武漢廣佳汽車飾件有限公司，以及其他分公司。（圖／翻攝自東莞廣澤）

記者楊絡懸／台北報導

汽車飾板配件大廠「廣華-KY」（1338）公布2020年8月合併營收為5.11億元，月減11.7%，年減23.05%；累計前8月營收為34.48億元，年減27.83%。廣華表示，主要是進入汽車傳統暑休淡季，包括豐田、本田與日產等3大日系車廠皆陸續暑休，工作天數減少達5天的情形下，不利整體營收表現。

針對8月財報，廣華認為，人民幣貶值因素、致使新台幣匯率升值，加上今年以來疫情蔓延衝擊新車銷售市場呈下滑表現，也是導致營收較去年同期減少的原因。

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展望第三季，廣華維持審慎樂觀看法，第三季為汽車傳統暑休產業淡季，但從中國8月整體新車銷售市場表現遞出年增率正成長來看，可見消費者購車意願有逐步回溫。

另一方面，日系車廠8月份在中國銷售年增率分別是，本田年增19.7%、豐田年增27.2%、日產年減2.4%。廣華表示，在良好的銷售表現下，品牌車廠已提前縮短庫存去化的期間，整體備貨力道有望在暑休過後加速增溫，貢獻各生產基地的產能利用率保持在一定的水位。