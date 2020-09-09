疫情衝擊！寵物旅館衰退6到9成　商總籲納入紓困3.0

▲商總理事長賴正鎰。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

商總理事長賴正鎰今（9）日指出，雖然服務業因國內報復性消費有回溫，但是尚有大約20個依賴出入境旅客、又不全屬於服務業的行業仍受嚴重衝擊，且目前也找不到能申請紓困的主管機關，像是寵物旅館衰退達6～9成，而伴手禮茶葉、糕餅、婚紗等也蒙受損失。他建議政府放寬紓困3.0對象及認列標準，讓產業度過難關，做長期紓困規劃。

他說，中華民國全國商業總會持續對受疫情影響的會員公會進行滾動式調查，服務業原為「海嘯第一排受災戶」，但受惠報復性出遊，部分行業已回穩，但一些因國境持續封鎖而無商機的產業仍深陷「災區」。例如境外旅客為主的都會商旅平日業績不到1成，茶葉伴手禮少了出入境旅客也衰退3～8成，糕餅業衰退5～8成，寵物旅館更是衰退達6～9成。

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另外，彩色沖印業者也因出國旅遊換發新照片減少，今年上半年業績衰退6～7成；還有，疫情影響婚宴及結婚意願，婚紗業損失約6～7成，出版、洗衣、中藥、花卉輸出、自動販賣等業者也受衝擊。

賴正鎰說，這些公會表示，紓困2.0已結束，但他們不但盼不到補助，連3.0都未納入補助，信保基金申請又即將於9月底截止，盼政府持續給予融資貸款協助；而且要持續推動紓困，適時推出紓困4.0方案，才有足夠力道支撐產業及全民與疫情全面抗戰。

賴正鎰表示，疫情以來，政府紓困2.0已告一段落，但根據勞動部資料，截至9月7日，實施無薪假的事業單位666家，人數仍有1萬5299人。疫苗出爐，大約要等到明年第一季底，政府要持續有紓困措施。

他也提出五大建議，包括一、檢討紓困2.0，放寬3.0提高補助。二、紓困振興須納入產業長期政策。三、比照外交泡泡催生商業泡泡。四、超前部署觀光產業，完善觀光基礎建設。五、加速國際布局，延續兩岸經貿共存共榮。