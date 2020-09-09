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「戀屍噁男」性癖曝光！灌醉下藥虐待　15萬張不雅照被搜出

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▲▼駭客,電腦,筆電。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲英國一名28歲男子收藏了大量淫穢圖片，還謊稱自己是為了蒐證抓人。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者張寧倢／綜合報導

英國一名男子被查獲家中電腦、手機等裝置中儲存了超過15萬張性虐待、屍體、兒童相關的不雅圖片及影片，數量之多，以致警方最後放棄清點。在目前已被分析的956張圖片中，有337張被列為最嚴重類別，37張為描繪極端色情圖片。

根據《每日星報》報導，檢察官羅斯威爾（Rhys Rothwell）表示，2018年11月社群軟體Kik Messenger上的某個私人群組發布了大量的包含嚴重虐待兒童內容的影片，其中有個叫TheTitch00的用戶分享了一段13秒的不雅影片，依據IP位址追溯到居住在班戈（Bangor）現年28歲的摩根（Carl Thomas Morgan）。

警方執行搜查令，沒收了用來存放不雅圖片的手機與筆記型電腦。摩根聲稱，自己是網路治安維持組織的成員，這些檔案是為了檢舉戀童癖者而蒐集的證據，只是在幾個月前，不小心刪除了治安維持組織的相關資料。法官佩茲（Timothy Petts）表示，「他向警方陳述自己是治安維持組織，顯然是一派胡言。」

羅斯威爾指出，證物的分析不僅顯示了摩根的戀屍癖、戀童癖，對家庭性虐待以及在醉酒或下藥時遭受虐待的兒童也很感興趣，甚至包含了動物的圖片，「有幾張圖描繪了與屍體性交的場景，其中一張是死亡的嬰兒，還有一張是渾身是血的14歲女孩。」

在二次審訊中，摩根承認了包括發布、製作與擁有淫穢圖片等七項指控，但否認對兒童有性慾，並表示他是從「醫學的角度」對極端的照片很感興趣，也對人性及參與這種行為的能力感到好奇。

法庭聽取了摩根沒有前科，且未試圖與任何孩子接觸的答辯，最終判處他三年監禁，列為性傷害預防命令的對象，並在性侵犯者名冊上簽字，終身有效。

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