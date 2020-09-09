美股跳水連3黑！他神分析「VIX飆股論」求上車時機...投資專家曝觀點

▲網友問現在是否是買VIX恐慌指數的好時機。（圖／路透社）

記者林妤柔／綜合報導

美股連三天大跌，科技權值股如蘋果、特斯拉賣壓持續沉重，有網友在PTT詢問，現在VIX恐慌指數貌似將起漲，可能還有好幾波攻勢，「也許 VIX 變飆股，好像真的可以上車？」

網友在PTT表示，VIX現在均線好像呈多頭排列，而且三線向上（5日、10線、月線），似乎準備起漲，如果從波浪理論來看，應該已經漲完一波，目前拉回整理中。他推測，應該還有第二波和第三波，拉回就是買點，「也許 VIX 變飆股，好像真的可以上車？」詢問現在是否是進場時機。

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財經專家孫慶龍在節目《雲端最有錢》中指出，由於美股連三天跌，前陣子VIX不斷在上升，「最近買完VIX的人應該要出場」。他認為，現在這波已經一路飆升到38點，確實是短線回檔的修正狀況，也是要出場的時機了。

孫慶龍表示，VIX是短線投資，千萬不能放長線，而且「短線投資」不是一個月、兩個月的短線投資，而是三到五天的短線。他指出，還有另一個指標可以看美股的狀況，就是CNN旗下的恐懼貪婪指數，它在2號時來到77分，為極度貪婪，而目前最新是54分，掉到中立。

孫慶龍認為，美股先前衝太快，現在突然澆了一盆水，有正面、激勵的效果，讓市場冷卻一下，才可以繼續跑下去，讓多頭狀況走更健康的路。