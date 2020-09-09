統一接軌世界麵包大賽　水果、跳跳糖入列力拚「台灣烘焙王」

▲統一企業今（9）日舉行「第四屆 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣區選拔準決賽」，為今年全台最大烘焙賽事。(圖／統一提供)

記者林淑慧／台北報導

後疫情時代的國際烘焙從台灣出發！統一企業今（9）日舉行今年全台最大烘焙賽事，全台各地的烘焙高手將台灣水果、辛香料甚至跳跳糖入麵包，選出年度台灣烘焙王，冠軍不僅可以獲得50萬元獎金，更將於年底代表台灣前往法國參加世界麵包大賽。

2020年在疫情影響下，國際各大賽事紛紛延期或停賽，台灣卻沒有因此停下腳步，統一企業公司、統清公司與高雄市台灣麵包大使協會今天舉行「第四屆 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣區選拔準決賽」，從全台選出六強晉級資格。

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▲統一企業今（9）日舉行「第四屆 UniBread烘焙王麵包大賽暨世界麵包大賽台灣區選拔準決賽」，為今年全台最大烘焙賽事。(圖／統一提供)

統一企業發言人凃忠正表示，2020 UniBread烘焙王麵包大賽準決賽項目包含傳統法國、台灣特色麵包、折疊裹油麵糰、甜麵糰，以及半平面式藝術麵包，百分百比照國際賽事規格，是為全台難度最高、獎金最優渥的烘焙競技舞台。

法國在台協會高德廉商務處長指出，台灣擁有優質的烘焙原料、優秀的烘焙技術、更有豐饒的風土食材，其烘焙實力早已備受國際肯定，透過與統一集團UniBread、高雄市台灣麵包大使協會合作，以烘焙競技促進台法間的文化交流、工藝切磋，更是樂見每場賽事中的新人輩出、烘焙工藝得以持續傳承。