面板價格走揚　友達8月營收創14個月新高、群創改寫22個月新高

▲面板產業景氣回溫。（圖／資料畫面）
記者姚惠茹／台北報導
面板雙虎今（9）日雙雙公布8月營收報告，受惠面板價格走揚，友達（2409）公告8月營收242.5億元，較上月增加5.9%，較去年同期成長0.5%，創14個月新高；群創（3481）公告8月營收244億元，較上月增加2.8%，較去年同期成長16.1%，創22個月新高。
友達公告，8月合併營收242.53億元，月增5.9%，年增0.5%，改寫2019年6月以來單月新高；累積今年前8個月合併營收1643.42億元，年減10.17%。
友達表示，8月整體大尺寸面板出貨量，包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等，超過1146萬片，較上月增加2.6%；中小尺寸面板出貨量約940萬片，較上月減少7.7%。
群創公告，8月合併營收244.41億元，月增2.8%，年增 16.1%，改寫2018年10月以來單月新高；累積今年前8個月合併營收1654.89億元，年增0.49%。
群創表示，8月大尺寸合併出貨量共計1249萬片，較上月減少2.1%；中小尺寸合併出貨量共計2526萬片，較上月增加5.2%。
法人看好，受惠在家工作、遠距教學的需求爆發，再加上面板價格朝正向發展，以及產能近乎滿載之下，面板廠需求可望延續到明年，挹注營運動能持續成長。