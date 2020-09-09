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三天兩夜畢旅4380元！爸媽一看「划算神行程」嗨了：15年前的價格

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▲劍湖山。（圖／劍湖山世界提供）

▲畢業旅行大多會選擇去遊樂園。（圖／劍湖山世界提供）

記者黃可昀／綜合報導

國高中都會定期為學生舉辦校外教學或畢業旅行，但並非每一項行程都符合學生期待，或是CP值夠高。一名家長表示，最近收到孩子拿回來的通知單，校外教學「三天兩夜都只去遊樂園」，一趟下來要價4380元，讓他有點猶豫到底該不該讓孩子去。

▲▼三天兩夜畢旅4380元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

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▲三天兩夜行程。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」貼出照片，孩子的畢業旅行為期三天兩夜，行程包含3個遊樂區與纜車搭乘，總共約1000名學生，第一天先去劍湖山、第二天九族文化村、第三天麗寶樂園，連續三天都是大型遊樂園，讓孩子們一口氣玩到飽，整趟旅程要價4380元，但原PO認為，幾乎都是在玩遊樂設施，花這筆錢似乎有點不值得，「覺得是貴還是便宜？該參加嗎？」

底下累積了3000多則留言，幾乎一面倒推薦原PO讓孩子去，主要有2個原因，第一個就是其實4380元已經很便宜，「我們兩天一夜就3300了」、「便宜，我畢旅6千多呢」、「便宜啊⋯我家小孩的5千多」、「自己帶出去就不只是這個價格了」、「這還貴…這已經是15年前的價格了」、「以前去的景點只有一個遊樂園就要3700，三個才4380哪裡貴。」

另一個原因就是，無論價錢高低，畢業旅行都是孩子一生一次的回憶，一輩子只有這次機會可以和全體同學一起出去玩，是用錢也難買到的體驗，「真心覺得價錢不要看，重點那是孩子的回憶」、「以後的回憶就不只四千多，一生真的只有一次！讓他去」、「為了不產生出去玩之後，讓同學回到學校以後談論的話題有脫節，不要留下遺憾就去吧。」

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