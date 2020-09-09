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東森購物1～8月營收衝破目標達135.9億　王令麟：EPS可望超越10元

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東森集團總裁王令麟（圖／東森購物提供）

▲東森集團總裁王令麟表示，今年東森購物的營收目標是247億，EPS可望超越10元以上。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森國際（2614）旗下轉投資東森購物，2020年8月業績告捷，單月營收高達17.3億元，營收年增率達12%、獲利1.36億元。2020年1～8月營收達135.9億元、獲利8.56億元，較去年同期成長188%，EPS達8.40元，較去年同期增加5.49元。東森購物表示，今年8月受惠七夕、父親、中元節重要檔期，帶動消費動能、營運強勁；接下來進入造節旺季，首波迎來「99划算購物節」將延續買氣、營運添薪，2020H2樂觀，業績可望再創新高。

根據經濟部資料顯示，2020年上半年零售業網路銷售額已達1,587億元，網購占零售業營業額比重8.8%，銷售持續增長；東森購物持續受惠宅經濟與防疫題材，民眾保健意識抬頭，帶動保健食品類業績成長，根據內部銷售數據顯示，2020年1～8月保健食品業績年增28%，出貨件數突破180萬件，比去年同期成長32%，其中如鴕鳥龜鹿精、葉黃素與鈣片等商品頗受消費者青睞。

請繼續往下閱讀...

除了保健食品業績長紅，下半年進入造節旺季，東森購物網首度推出的「99划算購物節」拉開序幕，不僅祭出精選大牌夯品、熱銷3C及家電、旅遊住宿等下殺優惠，而消費滿3,999元，再送999折價券，同時也整合線上線下通路，並利用品牌、數據、行銷三方串聯強攻，滿足會員選購需求，提高結帳率，預計可帶動三成業績。

東森集團總裁王令麟表示：「未來更將提供更多、更好的獨家限定食品與生活用品及服務給全體會員，下一步更將推廣至亞洲和全球各地。今年東森購物的營收目標是247億、EPS可望超越10元以上，我們要逆勢突圍。」

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