影／「金融股落難」該加碼？ 專家：年輕人存一輩子「沒翻身機會」！

記者林妤柔／綜合報導

金融股自除權息後，大多屬於貼息狀況，讓不少投資人疑惑「還能再存股嗎？」對此，節目《雲端最有錢》的三位專家持不同意見，認為只要抱得夠久，仍會慢慢漲上去，現在貼息反而是買進的好時機；不過，財經專家孫慶龍認為，年輕人若一直死抱著金融股，可能一輩子都沒有翻身機會。

▲台灣金融股有週期跟規律。（圖／翻攝自雲端最有錢）

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財經系教授鄭廳宜認為，美國金融股跟台灣金融股不同，美國是投資銀行，獲利變化很大，台灣金融股股價多在10塊、20塊，一般投資人做定期定額存股，基本上要買在低點，等慢慢漲上去，拿到資本利得才會有動力存下去。

以第一金為例，它七、八年以來都在15-25塊之間做箱型整理，即使買到偏高點25塊，之後越來越低，抱到第10年還是回到25塊。鄭廳宜表示，這是台灣金融股的特有狀況，即使現在貼息，但投資人碰到下跌應該更高興，表示可以買更多股票，長期下來平均成本20塊，回到25塊後又賺到資本利得。他認為，美股、台股在未來五年以上都是多頭市場，要崩下來或遇到金融海嘯機率非常小，現在雖然貼息，但只要擺夠久，買定存股仍是穩贏的。

▲專家分享金融股的價值區間。（圖／翻攝自雲端最有錢）

飆股達人朱家泓澤認為，存股是講「價值區間」，而非價格，到了價值區裡才要存，若脫離價值區，好比10%、15%就要獲利了結，而非除息，因為股票會回到價值區域，每逢回來就是買進的好機會；如果金融股一直不跌，就永遠買在高檔，配股、配息、殖利都很低。他表示，「金融類股目前是空頭，表示正在回來，回到價值區就可以參考，長期下來也不得了。」

財經專家孫慶龍則持不同意見，他表示，年輕人存金融股一輩子沒翻身機會，要存就等大系統性風險時再買，好比金融海嘯或今年三月新冠肺炎疫情，最好買其他的成長股；中年人與其買金融股，不如考慮0050更勝金融股，資金可以更有效運用；若是老年人或退休者，手上有一千萬本金就存金融股，可選擇兆豐金、第一金。