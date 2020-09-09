巧新拿下2款「歐系車款」訂單！切入電動車領域　屏東新廠Q4試量產

▲巧新科技鍛造鋁合金輪圈，且具客製化輪圈實力，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。圖為巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）公布2020年8月合併營收4.14億元，月減5.3%，年減6.57%；累計前8月營收為32.04億元，年衰退20.55%。巧新指出，主要是第三季為汽車傳統暑休產業淡季，工作天數較少。

巧新表示，汽車傳統暑休產業淡季不利公司整體營收表現，但隨著歐美新車銷售市場逐步復甦，創造主要跑車、高階豪華汽車品牌車廠客戶有良好的備貨力道，不僅積極推出新車款問市，甚至有自暑休過後加速客製化輪圈的拉貨需求，貢獻客製化輪圈的營收比重78%水準。

請繼續往下閱讀...

根據研究機構Transparency Market Research最新報告指出，全球汽車鋁合金輪圈市場規模在2020年至2027年間，將以年複合成長率約6%的速度擴大，主因是豪華汽車品牌車廠以SUV、電動車新車款市場滲透率持續提升，使鋁合金輪圈逐步取代鋼製輪圈的趨勢明確，有利於業務接單。

巧新指出，旗下鍛造鋁合金輪圈產品具高度客製化能力，在相同尺寸下鍛造輪圈的重量平均可較鑄造輪圈輕15%至25%，強度可增強35%，因此，今年新增2款歐洲品牌的電動車訂單。

展望下半年，巧新對今年整體營運保持審慎樂觀看法，耗時長達3年規劃屏東新廠建立一貫化淨成形專用生產線，已順利於第三季陸續獲得主要豪華汽車品牌車廠的認證，並有望於今年第四季開始進行試量產。