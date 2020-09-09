窗外爆裂火光狂閃！美軍包機飛到一半引擎噴火　乘客錄下驚悚畫面

▲載有212名乘客的班機引擎故障，乘客拍下窗外冒出熊熊火光的恐怖畫面。（圖／翻攝自Twitter／@abc13houston）

記者張寧倢／綜合報導

一架載有212名乘客的美軍包機5日晚間才剛從檀香山起飛，機械就發生故障，引擎突然著火，駕駛員返回機場迫降時，機上乘客拿起手機拍下，飛機窗外冒出熊熊火光的恐怖畫面。

美媒《ABC13》公布了一段由機上乘客拍攝的影片，畫面顯示，機內燈源關閉一片漆黑，機外引擎爆裂的火光，從窗戶不斷閃現，隱約還可看見冒煙情形，也能聽到一陣低沉的爆炸聲響。

另一名在地面上的民眾看見飛機在空中發出異常火光，也將這驚險的一幕錄影上傳推特，並寫道，「飛機在檀香山機場上空著火。聽到像是爆炸的聲音，然後開始從看起來像引擎的地方噴出火焰。」

Plane on fire over the Daniel K. Inouye airport in Honolulu. We heard what sounded like an explosion and it started spitting out flames from what looked like the engine. Couldn’t see what airline but definitely a passenger plane. pic.twitter.com/Q2YiZ9vXHE — yung ri¢h (@itsrichard_e) September 6, 2020



根據英國《鏡報》報導，這架B767亞特拉斯航空（Atlas Air）的美軍包機5日晚間從夏威夷檀香山的希卡姆空軍基地（Hickam Air Force Base）即將飛往關島，從空軍控制台的錄音中可以聽見，才飛離機場不到幾分鐘，飛行員就緊急宣布引擎故障，所幸最後安全返回了基地機場。

據航空網站AvHerald報導，飛機完成首次爬升後，由於反覆的引擎噴射與壓縮機熄火，導致右方引擎故障，發出火焰和爆炸聲，因此飛機在2000英尺高空停止爬升，並關閉引擎。事故正在調查中，目前沒有人員傷亡。

▼載有212人的飛機突然故障，乘客拍攝下引擎噴火的驚悚畫面（影／取自ABC13）

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