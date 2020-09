窗外爆裂火光狂閃！美軍包機飛到一半引擎噴火　乘客錄下驚悚畫面

▲載有212名乘客的班機引擎故障,乘客拍下窗外冒出熊熊火光的恐怖畫面。(圖/翻攝自Twitter/@abc13houston)

記者張寧倢/綜合報導

一架載有212名乘客的美軍包機5日晚間才剛從檀香山起飛,機械就發生故障,引擎突然著火,駕駛員返回機場迫降時,機上乘客拿起手機拍下,飛機窗外冒出熊熊火光的恐怖畫面。

美媒《ABC13》公布了一段由機上乘客拍攝的影片,畫面顯示,機內燈源關閉一片漆黑,機外引擎爆裂的火光,從窗戶不斷閃現,隱約還可看見冒煙情形,也能聽到一陣低沉的爆炸聲響。

另一名在地面上的民眾看見飛機在空中發出異常火光,也將這驚險的一幕錄影上傳推特,並寫道,「飛機在檀香山機場上空著火。聽到像是爆炸的聲音,然後開始從看起來像引擎的地方噴出火焰。」

Plane on fire over the Daniel K. Inouye airport in Honolulu. We heard what sounded like an explosion and it started spitting out flames from what looked like the engine. Couldn’t see what airline but definitely a passenger plane. pic.twitter.com/Q2YiZ9vXHE