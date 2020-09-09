NCC開罰三立「炮仔聲」4商品違規置入、中天「水神」廣告化

▲台視(主頻)「午安您好台視新聞」播出「驚悚房仲業績不好揮刀砍小黃司機」新聞報導，出現行兇犯罪過程畫面，違反電視節目分級規定，NCC重罰65萬元。（圖／NCC提供）

記者陳世昌／台北報導

NCC9日決議對10家電視頻道13件內容違規案進行核處，其中包括台視新聞「房仲隨機狂刺路人」新聞報導被重罰65萬、三立戲劇「炮仔聲」4項商品置入違規處罰65萬元、中天新聞「水神」誇大不實涉廣告化遭警告。

NCC發言人翁柏宗表示，NCC注意到新聞台對社會案件的報導處理畫面，除了對5家情節嚴重的頻道處罰款及警告，也針對11家新聞台處理3月15日播出「與妻口角隨機砍騎士」新聞報導內容決議要求發函改進；另一案有關4月14日播出「房仲隨機狂刺路人」新聞報導，也針對12個頻道的內容決議發函要求改進。





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▲三立台灣台「炮仔聲」內容涉及4項商品之置入，經民眾反映違反置入性行銷及規定，NCC處罰60萬元。（圖／NCC提供）

NCC建議新聞媒體報導重大社會治安事件，新聞報導內容除正確傳達案情，相關畫面仍應注意電視節目分級處理辦法規定，內容如涉有暴力、血腥畫面，應予以適當處理，並加註警語提醒，或於播出時主播口頭提醒，以降低民眾恐慌或引發未成年兒少模仿之疑慮。





▲中天新聞台「大政治大爆卦無色覺醒」節目於後段介紹「水神」商品，宣稱可以清洗蔬果、漱口，且具有抗菌、抗流感及抗病毒等，涉誇大不實及宣稱醫療效能，經衛生福利部食品藥物管理署函轉本會稱疑涉節目廣告化。NCC予以警告（圖／NCC提供）

NCC9日的處分決議包括5件違反〈電視節目分級處理辦法〉，7件違反節目廣告化規定，1件違反置入性行銷規定，詳細違規情況請參照下表。





▲國家通訊傳播委員會109年9月9日第926次委員會議審議節目一覽表（圖／NCC提供）