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妻持刀捅親兒...7旬夫連忙將愛子送醫　她竟在車上又發瘋自殘！

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▲▼警察,警車,日本警察,日本警車。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲警方趕往現場後，在車上發現一對鮮血直流的母子。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者王佩翊／編譯

日本福岡市天神區的道路旁8日晚間出現一輛自小客車，車上當時共有2男1女，其中1名男子與1名女子身上有明顯外傷，且鮮血直流。警方獲報後，隨即趕往現場將其送醫急救，所幸兩人皆無生命危險。根據報警的男姓駕駛表示，妻子在家中持刀攻擊兒子背部，嚇得他連忙將兒子送醫，怎知在車上妻子卻又突然拿刀自殘，他只好報警尋求協助。

根據《西日本新聞》報導，福岡市警方8日晚間9時半左右接獲民眾報案表示，在知名商圈天神地區附近，自己的兒子遭到太太用刀子攻擊，等到警方驅車前往後，才在路邊的一輛車內，發現一名血流不止的30多歲男性與另一名同樣受傷的60多歲女性。

據該車駕駛表示，受傷的兩人分別為自己的兒子與妻子。當天晚間他的妻子突然持刀捅進兒子的背部，因此他連忙開車載著兩人要前往警局並將兒子送醫，怎知在途中妻子卻又拿出刀子自殘，往自己的肚子捅，嚇得他只好趕緊尋求警方協助。所幸待警方將兩人送醫後，皆無生命大礙。

警方表示，當事人在6月與8月就曾因家庭糾紛通報警察，因此懷疑又是因為家庭糾紛才會發生攻擊事件，決定暫時等到2名傷者的傷勢較為穩定後，再深入調查事發狀況與詳細動機。

據悉，由於停車地點位於天神鬧區，事發當時大批的警察驅車包圍，造成現場不小騷動。

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