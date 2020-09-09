蔡明忠憂Google資料中心「太吃電！」　籲經濟部監督節電

▲富邦金控董事長蔡明忠憂Google資料中心太吃電，籲經濟部監督節電。（圖／記者吳佳穎攝）

記者吳佳穎／台北報導

富邦金控董長蔡明忠今（9）日在工商協進會理監事聯席會議時呼籲，因Google資料中心（IDC）被外界認為「很吃電」，且雇用勞工數很少，盼經濟部能公開Google用電量，讓台灣IDC同業參考，同時也要監督Google節電情況。

蔡明忠說，Google現在要來蓋更大的資料中心，我們都知道資料中心（IDC）就是吃電吃得不得了，而且設施「空無一人」，對就業幫助不大，因為我們有在做IDC生意，所以大家就會質疑對就業沒幫忙，然後又這麼「燒電」。

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蔡明忠表示，Google也承認第二期的資料中心要買綠電來平衡，也說要蓋硬體研發中心，到年底要雇用2500人。他說：「我不是反對蓋資料中心，做了出口也算台灣的出口，但想提議的是，因為Ｇoogle是比較先進的IDC生意，除了買綠電，能不能承諾怎麼做到節電。」

他指出，像Google那麼大的IDC用電量是多少？Google怎麼做，能不能開放，給台灣包括中華電、台哥大等這些IDC業者作為參考，當作我們的表率。

對此經濟部長王美花回應，Google資料中心不只落腳台灣，也在全球世界各地，Google也在台灣做了很多人才培訓、雇用員工做研發。另外資料中心裡多設備，也是採購台灣的設備，但是的確節電有沒有做更好的投資，經濟部會再了解，如果還有進步空間，也應該做。