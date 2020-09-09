台指期跌69點　分析師：短期偏空、可汰弱留強

▲台指期9月9日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（9）日受到美股大跌影響，開盤即大跌122點，來到12545點，早盤一直持續走跌，但在午盤過後買盤進場，跌幅逐漸收斂，震盪走升，終場以12598點作收，下跌69點，與現貨相較，逆價差10.58點。

展望後市，統一期貨投顧部經理廖恩平分析，受到昨晚美股大跌影響，導致今天台指期也呈現開低的情況，但是最近台指期逐步往下走，季線則是逐漸往上，因此也可看到今天在靠近季線時就有買盤進場，所以在終場時有收了小紅K，在加上今天在下殺的過程中，量能並未出現明顯放大或收斂，這也意味著比較大的賣壓並未殺出，按照以往經驗，可以推估賣壓並未被完全釋放。

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廖恩平表示，目前短線上還是偏空看待，接下來兩三天若再度出現大跌的話，就會出現反彈那究竟反彈，那這個反彈就是成為多方的防守關鍵，若是無力反彈，目前這樣的修正就可能會轉成中期修正。

另外，群益期貨分析師容逸燊分析，今天台指期雖受到昨晚美股影響開低，不過若是以9月份合約來看，目前下檔支撐落在12500點，約有一萬多口未平倉量，而上檔壓力則是落在12800點，也是有一萬多口未平倉量，因此推估在下周9月份合約結算前台指期都會在這300點間進行震盪。

容逸燊也建議投資人，近期操作可以汰弱留強，主要是因為近期也能觀察到部分電子個股得跌勢較重，再加上下周15日將是華為禁令執行日，也能看到這項禁令已逐漸在電子股發酵，所以建議手上若是比較弱勢的電子股的話就必須留意，而多空雙方何時會有明顯方向，也是等到突破上面所說的300點區間後才會有明顯表態。

