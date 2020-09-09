Chromebook超出色！聯發科攜Google　明年再推6奈米旗艦產品

▲聯發科技資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

聯發科技（2454）資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑表示，過去與Google長期緊密合作，聯發科已建立良好的基礎，包括在Android手機、平板及智慧電視上，出貨量皆位居全球第一名；甚至從Android系統合作，進而延伸到Chrome平台（搭載Google Chrome OS系統的個人電腦），透過聯發科技的技術優勢，與Google攜手打造最佳的Chromebook使用體驗。

游人傑指出，今年受到疫情影響，促使了線上學習、遠端工作、影音串流等現象，也成為大眾未來生活的「新常態」，聯發科技在網路、筆電及平板、影片串流裝置（TV、Set top box）市場需求強勁，帶動相關產品成長動能的續強。

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「Chromebook的成長，是所有筆電中最為出色。」游人傑表示，聯發科技在Chromebook市場中，提供強勁運算能力的CPU及優異極低功耗的省電技術，加上5G、WiFi 6超低延時的無線連網，以及AI晶片提供流暢的人機介面，打造Chromebook成為學習、娛樂、家用的最佳體驗平台。

此外，聯發科技具備多元完整的產品組合，以全系列的產品線布局，滿足市場不同消費者的需求；其中，以6奈米先進製程打造最premium的旗艦產品，並預計在明年發布。游人傑說，聯發科技提供客戶「兩個L，一個H」的服務：Low Power Consumption, Low Latency, High Computing Performance，並以優異技術積極搶市。

▲Chromebook產業鏈台灣教育數位轉型計畫啟動記者會。廣達集團創辦人兼總裁林百里、宏碁公司董事長暨執行長陳俊聖、聯發科技資深副總經理暨智慧裝置事業群總經理游人傑、Google台灣董事總經理馬大康出席。（圖／記者湯興漢攝）

游人傑指出，聯發科技20多年來累積了很多好技術，這些技術讓公司在產業生態推動上與全球夥伴們密切合作，國際一線品牌都是長久的客戶，公司多項產品於全球市佔率上獨占鰲頭，如Android平板、智慧電視、智慧語音助理、網路連結器等。

聯發科在智慧電視方面，晶片居全球龍頭地位，包括索尼（Sony）、LG、Vizio等大廠；在智慧裝置部分，亞馬遜全系列的產品包括智能音箱、智慧電視盒（OTT BOX）及Fire TV Stick等，以跨平台綜效引領市場，提供完整解決方案。

「我始終相信科技的存在價值，就是一定要能改善生活。」游人傑說，偏鄉學生們透過現代化科技教室，熟悉現今科技使用，使學生快樂自主學習，充滿自信，讓城鄉差距成為零距離。聯發科技不只是科技公司，更希望透過創新技術，激發人們內在的潛力，創造無限可能，期待藉由這次捐贈活動，回應台灣教育數位轉型的需要，為台灣教育注入新能量。

▲學生們現場示範遠距教學的應用。（圖／記者湯興漢攝）

▲Chromebook筆電。（圖／記者湯興漢攝）