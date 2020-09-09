新郎媽媽婚禮上穿「白色蕾絲婚紗」　網友批：想跟自己兒子結婚？

▲照片中遮住臉的表情符號非常傳神。（圖／外稿）

實習記者湯子暘／綜合報導

網友u/banng於8日在美國知名論壇Reddit上po文，照片上新郎的媽媽竟然在兒子的婚禮上，身穿一襲「白色蕾絲禮服」，與新娘並排站一起，就像是有兩個新娘一樣。這則貼文也引起網友熱議，有人質疑她故意「引人注意」，也有人錯認為是一場女同性戀的婚禮。

網友紛紛表示，辨認不出到底哪一個才是真正的新娘，「我花了整整10秒鐘才確定哪一位才是真正的新娘，然後我注意到了表情符號（意即『小丑』表情符號）。」

數十個人都給這位媽媽打上了「俗氣」的標籤，「她的連衣裙相比新娘的看起來，更像是舞會服裝。」、「這表情符號選的真好。」

▲網友表示，「我第一眼看到的時候，還真的以為是一場蕾絲邊的婚禮。」



也有網友譴責，「我從來都不能理解這種行為背後的思維。女士，你不知道妳看起來像要嫁給自己兒子嗎？真的有夠令人噁心（squicky）。」、「如果一位女人這麼想重溫婚禮，為甚麼不去辦自己的結婚紀念日？到底誰會穿著婚紗到別人的婚禮去？完全不合邏輯。結果反倒看起來像妳要嫁給自己兒子，真是占有慾和詭異感的另一個境界，真的有夠怪。」



▲網友推文回應，「這就像忌妒的前女友的想法，『只要他看到我穿上婚紗，他就不會想嫁給她了』。」