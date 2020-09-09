投資人閉眼買搞烏龍！寶齡收購正峰化學　「正峰新」跳空漲停

▲寶齡富錦昨日召開重大訊息說明會。（圖／記者姚惠茹攝）

記者施怡妏／綜合報導

寶齡富錦生技（1760）於8日召開重大訊息說明會，董事會決議擬依企業併購法及相關規定，以現金為對價，採股份轉換方式收購正峰化學。然而，今（９日）上午「正峰新」一開盤就跳空漲停，疑似投資人買錯，連「不敗教主」陳重銘都崩潰大喊，「進得去但是出不來啊，買錯股票了啦！」

財經作家陳重銘今日在個人臉書上發文，寶齡富錦生技收購正峰「化學」，結果正峰「新」漲停板，「看看以前成交量只有幾張，你進得去但是出不來啊！」正峰新疑似被誤認為是寶齡併購的廠商，開盤之後就漲停鎖住，成交量約387張，引起市場熱議，他也崩潰大喊，「買錯股票了啦，天啊！」

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▲「正峰新」今日上午一開盤即跳空漲停 。（圖／翻攝自Facebook／不敗教主-陳重銘）

網友們也在貼文底下笑翻，「再次證明，自己作功課很重要」、「真的要看清楚，我昨天想要看長榮的報表，結果卻搜尋到長榮航，還想說怎麼第二季eps不是0.66」、「這就是標準的散戶啊」、「今日最好笑」、「老鼠老虎傻傻分不清楚」、「不要跟著人群衝」。

類似的投資人「閉眼買」烏龍事件，之前也曾經發生過，今年因為新冠肺炎，與防疫相關的股票受到青睞，印刷股花王（8906）因公司名字與出產醫藥衛生日常清潔用品的「花王」撞名，當時股價連拉 3 根漲停。

寶齡富錦以現金為對價，採股份轉換方式收購正峰化學，交易初始價金5.94億元，作為寶齡富錦拿百磷原料藥的檸檬酸鐵獨家代工廠，計畫在近年內在台灣打造，全球拿百磷原料藥供應鏈生產基地。上市機電股正峰新則以電動工具機及燈具為主，其中電動工具機營收比重超過7成、燈具約 27%。