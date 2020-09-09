Google台教育轉型更進一步　啟動「台灣教育數位轉型」計劃

▲Chromebook產業鏈台灣教育數位轉型計畫。（圖／記者湯興漢攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google於2018年在台灣啟動智慧台灣計畫後，計畫的其中一部份就是致力在台灣推廣教育數位轉型；而今（9）日，Google與台灣廠商廣達、宏碁，以及聯發科技一同啟動「台灣教育數位轉型」計劃。由廣達、宏碁、聯發科所組成的Chromebook產業鍊將會捐贈500台Chromebook給需要的國中小學，而Google也將會針對這些獲贈的學校、教師，提供訓練課程，促進科技在課堂中的運用。

Google台灣董事總經理馬大康表示，Google在台灣努力耕耘的方向，就是希望幫助學校、老師、學生、家庭，希望藉由數位轉型的方式，讓學生可以達到自主學習的效果。

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據了解，這次的「台灣教育數位轉型」計劃預計捐贈500台Chromebook設備給需要的國中小學，並量身打造Chromebook專屬的IoT實驗課程，同時結合為獲贈單位所提供免費的Chromebook和G Suite教育訓練課程，幫助學校和教師們運用數位工具進行及管理教學，為台灣奠定教育數位轉型的重要基礎。

而這次的計劃將捐贈的設備，是為宏碁甫推出的Acer Chromebook Spin 311，號稱是一款實踐針對教育現場需求創新研發的電腦裝置。

Acer Chromebook Spin 311為一款11.6吋可翻轉Chromebook，搭載聯發科技MT8183處理器，可滿足同時執行多個應用程式、網頁和文件等多工需求，長達15小時的電池續航力讓使用者可長時間進在學習、工作和娛樂中皆能游刃有餘，專為滿足學生課業和教師日常工作處理等需求所量身打造。

此外，Acer Chromebook Spin 311的觸控螢幕採用抗菌玻璃表面，具有凹面按鍵和充足鍵距的新型改良鍵盤，讓使用體驗更加直覺與舒適。

▼Acer Chromebook Spin 311。（圖／記者湯興漢攝）