大缺貨！宏碁PC動能持續到明年　陳俊聖：照三餐問候廣達還缺料

▲宏碁董事長暨執行長陳俊聖。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（2353）董事長陳俊聖今（9）日出席Chromebook產業鏈「台灣教育數位轉型計畫」啟動記者會，會中談到今年受到疫情影響，在家工作、遠距教學增添的動能可望持續到明年，甚至因為PC大缺貨，所以現在都照三餐問候廣達，但還是面臨缺料。

宏碁、廣達、聯發科、Google組成Chromebook產業鏈，共同推動「台灣教育數位轉型計畫」，將捐贈500台Chromebook設備給需要的國中小學，並量身打造Chromebook專屬的物聯網實驗課程，幫助學校和教師們運用數位工具管理教學。

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▲Chromebook產業鏈台灣教育數位轉型計畫啟動記者會。（圖／記者湯興漢攝）

陳俊聖表示，今年的疫情發展十分驚心動魄，從3月開始迎接訂單大爆發，主要就是受惠在家工作、遠距教學的需求，甚至面臨史上最嚴重的供不應求情況，唯一值得慶幸的就是整個產業都在台灣，但Chromebook目前出貨佔比僅3成，有一半以上訂單都面臨缺料。

陳俊聖指出，這次的原料大缺貨，涵蓋面板、驅動IC、電源控制IC、中央處理器（CPU）、數位訊號處理（DSP）等各種零組件，因此宏碁開始大量引進聯發科處理器，以維持供貨穩定，並照三餐問候代工廠，目標希望可以做到每個月的出貨都比上個月高。

▲宏碁董事長陳俊聖（右）為PC零組件缺貨，三餐向廣達集團創辦人兼總裁林百里（左）追料。（圖／記者湯興漢攝）

陳俊聖說明，原本之前說訂單看到年底，但是因為現在缺貨太嚴重，所以整體動能可望延續到明年，尤其是Chromebook，從美洲先開始要貨，再來是歐洲、日本、澳洲、印度、印尼，然後美洲又還要貨，已經變成全面的訂單拉抬，現在就是努力追貨，看好今年到明年可望帶動成長達40%。

陳俊聖強調，這次計劃採用宏碁最新推出的Acer Chromebook Spin 311，搭載11.6寸可翻轉Chromebook，配備聯發科MT8183處理器，是一款實踐教育現場需求的創新研發電腦，而其中最厲害的則是觸控螢幕採用抗菌玻璃，完全符合學校教育因應防疫的使用需求。

▲學生現場示範遠距教學互動。（圖／記者湯興漢攝）

▲Acer Chromebook Spin 311。（圖／記者湯興漢攝）