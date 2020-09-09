東南亞一周確診暴增60萬人　譚德塞：公共衛生建設更重要

▲世衛秘書長譚德賽。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

世衛秘書長譚德賽（Tedros Adhanom Ghebreyesus）7日在記者會上呼籲，各國需要注重投資公共衛生，「這將不會是最後一場大流行」。根據世衛公布的數據，截至6日的一周中，已經累計超過180萬例確診新冠，與前一周相比上升了5%，但死亡人數下降了2%。

據《CNBC》報導，儘管歐洲、非洲、西太平洋地區的病例與死亡人數均有下降，但東南亞地區在過去一周的新冠確診暴增，在短短一周內激增60萬人。譚德賽表示，「這不會是最後一次大流行。歷史已經告訴我們，爆發與大流行已成生命的事實。但是當下一次大流行到來時，世界需要比起這次而更加有所準備。」

他強調公共衛生建設的重視性，「這些年來，有太多國家都忽視了基本的公衛系統。公共衛生是社會、經濟與政治穩定的基礎。投資公衛就是投資以人民為本的基本服務，以預防、發現與應對疾病。」

儘管歐陸地區疫情看似趨緩，美國卻遲遲不見緩解，5日通報確診人數突破5萬，目前已累計634萬病例。喬治華盛頓大學教授賴納（Jonathan Reiner）認為，美國對新冠大流行的反應一直都是「糟糕的失敗」，「由於大量的謬誤以及沒能從錯誤中吸取教訓，使我們陷入了這樣的境地。」

剛結束的美國勞動節也成為二度爆發的隱憂。據《CNN》報導，布魯克林當局6日在發現300人擠在一家小酒吧裡面後，緊急關閉酒吧並進行消毒；在田納西州的納許維爾，成千上萬的人湧入政府有限度開放的酒吧，讓州長不得不關閉道路，來阻止人潮。