傳產、中小型股撐盤！台股力守12600點關卡　指數跌54點收12608點

▲台股終場收在12608點。（資料照／記者湯興漢攝）

記者陳心怡／台北報導

受到美國高科技股重挫及中國華爲禁令影響，台股今 (9) 日跳空下跌開出，最低跌到 12480點，但傳產、中小型股熱度存在，盤中買盤進場，讓跌幅逐漸收斂，終場收在12608點，下跌54點或0.43%，成交量2078.65億元。

蘋概三王中，台積電（2330）以 427元作收、下跌0.93%；鴻海（2317）以 77.9元作收、上漲0.52%；股王大立光以3505元作收、下跌0.99%。

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其他大型權值股除了鴻海上漲，其餘都下跌。

今日上市類股漲跌互見，其中以橡膠類股漲幅最高，上漲1.47%；表現較差為生技類股，下跌1.30％。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股受到美股跳水影響，今天開低走低，不過盤中有些買盤進場，且中小型依然維持熱度，原物料、造紙是盤面亮點，另外，雖然今天收下影線，但整體下殺力道不大，後市主要仍維持高檔震盪整理。

兆豐投顧董事長李秀利分析，目前台股盤勢凌駕基本面之上，像是先前許多公司8月營收利多，不過股市卻不反應，不反應不是基本面騙人，而是資金在轉移，波動以市場氣氛為主，而不是基本面為重。現在籌碼在整理當中，建議投資人不要輕易摸底，等到止穩及反彈訊號出現在進場較為適合。