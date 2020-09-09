三星、海力士也跟華為切割了！　配合美國禁令停供晶片

▲美國制裁華為力道加大，華為禁令行列持續擴增。（圖／路透）



記者謝仁傑／綜合報導

川普政府持續加強對華為的制裁，據外媒報導，三星（Samsung）和海力士（SK Hynix）也加入制裁行列，停止向華為出售零件， 9月15日起中斷供應晶片給華為。

韓國媒體引述業界消息指出，台積電（TSMC）在此前一輪限制就加入了華為禁令的制裁行列，於今年 5 月暫停對華為的銷售。

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今年7月，台積電董事長劉德音也在法說會上表示，自5月15日後，便不再接華為訂單，9月14日後，將不再出貨給華為。華為是台積電第2大客戶，去年貢獻台積電營收約14%。

美國政府於5月15日公布出口新規定，要求廠商若要向華為供應採用美國製造設備或依美國軟體與技術設計的晶片，得先取得美方許可，這對華為構成了嚴重威脅，華為可能難以再生產麒麟晶片組。

但相反地，這也影響了許多公司生意，畢竟華為近來是全球最暢銷的手機製造商之一，包含蘋果、德國電信商 Deutsche Telekom 和美國通訊商 Verizon 等，都是華為的重要客戶。

據報導，華為明年手機銷貨目標已下修至5000萬支，相較於去年出貨2.4億支及今年預估出貨1.9億支，反映美國封殺華為的行動已對其取得手機零組件的能力造成了極大的傷害。

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