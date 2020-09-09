1000元掉地上不想撿！「護國神山」台積電每天賺6.5戶帝寶

▲台積電H1累計稅後純益2,379億元，換算下來等於每天賺13億元。（台積電提供）

圖文／鏡週刊

根據台積電公布的財報，上半年營收6213億元，年增率35.2％，毛利率52.4％，也比去年同期增加10.2％，稅後盈餘2378億元，換算下來等於每天賺13億元。

豪宅帝寶市場行情每戶價值約2億元，台積電每天賺13億，相當於一天就可以賺6.5戶的帝寶，換算台積電每秒可以賺進1萬5千元，也就是說，如果有1千元掉到地上，彎下腰撿如果花4秒鐘，同樣的時間，台積電已經賺6萬元了，彎腰撿掉在地上的1千元對台積電來說，反而浪費掉賺6萬元的時間。

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比爾蓋茲曾經連續13年蟬聯全球首富，曾經有人算過他平均每4秒就能賺進一台藍寶堅尼超級跑車，如果他彎腰撿1千元，將浪費掉賺進一台藍寶堅尼的時間。撿地上的1千元，對普通人來說是賺了，但是對比爾蓋茲和現在的台積電來說，都算是虧本生意，究竟要不要彎腰撿錢，台積電可能要再多思考一下。

電影《少林足球》當中，三師兄有一句令人印象深刻的對白：「我還要盯著股市啊，一秒鐘幾十萬上下的！」但是股票有賺有賠，今年上半年的台積電，一秒鐘就可以把1萬5千元賺進口袋，第三季的業績更旺，屆時，台積電每秒可以賺的錢可望超過1萬5千元。

不過，比爾蓋茲本人在回答網友提問：掉在地上100美元會不會撿？他倒是回答表示，如果是他本人的話，他會把100美元撿起來並放進基金會，因為這100美元可以派上很大的用途。比爾蓋茲說，一張鈔票掉在地上，或許是其他人掉的，這時候應該撿起來還給失主，這是善舉，因為掉錢的人會非常焦慮。



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