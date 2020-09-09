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快訊／阿富汗副總統車隊遇襲爆炸3死！　現場黑煙竄天

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▲▼阿富汗首都喀布爾9日發生爆炸案，攻擊目標為副總統薩利赫（Amrullah Saleh）的車隊，至少造成3人死亡、12人受傷送醫。（圖／路透）

▲阿富汗副總統薩利赫（Amrullah Saleh）的車隊9日遭爆炸攻擊。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

據《法新社》報導，阿富汗首都喀布爾9日發生爆炸案，造成至少3人死亡、12人受傷送醫。據了解，爆炸攻擊目標鎖定副總統薩利赫（Amrullah Saleh）的車隊，目前確認薩利赫本人沒有受傷。

▲▼阿富汗首都喀布爾9日發生爆炸案，攻擊目標為副總統薩利赫（Amrullah Saleh）的車隊，至少造成3人死亡、12人受傷送醫。（圖／路透）

▲醫護人員抵達爆炸現場，將傷者送醫。（圖／路透）

根據《印度斯坦時報》 報導，一位不願具名的薩利赫助手告訴《法新社》，一名自殺炸彈手在薩利赫離家上班時，就已瞄準了車隊。薩利赫辦公室發言人穆拉德（Razwan Murad）在社群上寫道，「今天，阿富汗的敵人再次試圖傷害薩利赫，但他們未能達到自己的邪惡目的，薩利赫逃過了襲擊，沒有受到任何傷害。」

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