美股連三天重挫！蘋果市值「蒸發逾10兆」　6大科技股虧損30兆

▲美國六家最大科技股損失超過1兆美元。（圖／路透）

記者林妤柔／綜合報導

美股連三天重挫，科技權值股賣壓持續沉重，六家最大科技股損失超過1兆美元（約新台幣30兆），但這只是上周市值峰頂、反彈後的情況。其中，蘋果市值跌破2兆美元，跌至1.93兆元。

蘋果在8月19日市值達到2兆美元，在這段時間內損失約3250億美元（約新台幣9.75兆）；微軟下跌2190億美元（約新台幣6.57兆）；亞馬遜損失1910億美元（約新台幣5.73兆）；Alphabet（Google母公司）下跌1350億美元（約新台幣4.1兆）；特斯拉昨下跌21%，創下歷史單日最大跌幅，而過去三天內損失1090億美元（約新台幣3.27兆）；臉書虧損890億美元（約新台幣2.67兆）。

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傑富瑞公司的Jared Weisfeld對CNBC的《快錢》（Fast Money）中表示，蘋果在過去三天內市值損失約3250億美元，相當於蘋果下一個年度的預估收入。儘管近期股價跌幅過大，但科技巨頭今年市值大幅上升，還是值得關注的。

2020年初，六家最大的科技公司的市值約為5兆美元。上週三（2日）市值達到頂峰8.2兆美元，收盤後總市值為7.1兆美元。儘管這幾天重挫帶來巨大損失，但六家公司的市值仍比年初遇到新冠肺炎大流行、美國失業人口大增時多了2.1兆美元。