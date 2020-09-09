臉部陰道「全潰爛流汁」月經致皮膚壞死　絕望女護士被當殭屍

記者張寧倢／綜合報導



美國阿拉斯加的26歲女護士哈登（Q'Londa Harden）因罹患罕見疾病，全身出現紅斑、水泡、皮膚潰爛脫落等症狀，尤其好發在眼睛、嘴巴周圍、肛門以及陰道附近，發作時就像有人在身上放火般的灼燒感，讓她痛苦不堪，還曾因外表被陌生人當成「殭屍」。

據《每日郵報》報導，哈登16歲時首次被診斷出罹患史蒂芬強森症候群（Steven-Johnson Syndrome），患者身體的免疫系統對輕微的感染或藥物反應過度，導致皮膚廣泛性脫落、壞死及黏膜糜爛，為每年每百萬人只有1.2~6人發生的罕見疾病。而哈登的情況卻只是因為當時月經導致荷爾蒙激增，全身開始出現皮疹，雖然服用避孕藥來控制激素，這10年來每逢經期病情卻不斷加重。

哈登6月經歷了最嚴重的一次過敏反應，水泡潰爛、發黑脫皮的部位從臉部擴大到胸部、頸部及雙腿，陰道和肛門腫脹，周圍皮膚脫落，住院治療4天。26歲的哈登已能分辨出什麼時候會有反應，「有一種持續的灼燒感和延伸感，像有人在我身上點燃火焰。」

哈登表示，對她來說，讓人們不要像盯著殭屍般盯著她，就已經夠難的了，甚至有人會說，「怎麼渾身都是疤痕？沒人會喜歡妳這個樣子。」一開始這些話讓哈登難過又尷尬，也曾自問為什麼自己會被老天爺選中了要承受痛苦。

▲史蒂芬強森症候群(Steven-Johnson Syndrome,SJS)與感染、藥品有關，但真正發病原因不明，發生率約為每年每百萬人中有1.2~6人。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

然而，哈登意識到自己終究無法控制他人眼光，接受了這個疾病，還開玩笑地將皮膚重新癒合的過程比喻成「免費拉皮」手術，「我坐在那裡感到悲傷和沮喪，但這並不能讓它消失，所以我選擇嘗試尋找這種情況下的一線希望。」

現在哈登決定冷凍卵子並接受低強度化療，來讓自己提前進入更年期，不用再受經期荷爾蒙反應之苦，因為太痛苦了，甚至不願這樣的事情發生在敵人身上，並且希望大眾能用多點同理心看待跟她一樣的病患。

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