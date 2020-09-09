　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經最新 房產雲 頂尖企業 媒體產業 股匯行情 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產新聞 | 保險

王美花曝貿易協定進度：台灣已準備好與美國達成高標準BTA

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲經濟部長王美花。（圖／記者黃克翔攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）進程備受關注，經濟部長王美花今（9）日表示，台灣爭取加入雙邊或多邊貿易協定，為我外貿大戰略的主軸，但她也坦言，對外談判貿易協定，不可能都是台灣得而沒有付出，我方會為爭取國際地位而有權衡。

經濟部長王美花今天出席2020流通經營者高峰論壇，台美洽簽BTA進程為媒體關注焦點，王美花回應表示，台灣是外貿導向的國家，在談判對外貿易協定時，應該思考清楚是否要追求對外合作？是否要爭取台灣在國際上的地位？

請繼續往下閱讀...

自總統蔡英文宣佈開放含萊克多巴胺的美豬進口後，各界對於台美能否有實質上的經濟合作聲聲喚，王美花日前也對美方強調台美經貿合作三面向－防疫合作、供應鏈互補及洽簽貿易協定。

王美花指出，近期美國洽簽美墨加貿易協定時，在很多制度上要求愈來愈嚴格、愈來愈高，台灣已準備好與美國達成高標準的BTA，台灣持續努力使國內法律法規符合國際標準。

王美花說，鑑於台灣和美國供應鏈之間的緊密關係，台灣被排除在區域貿易協定之外不僅影響我們的供應鏈安全，而且也影響美國的長期利益。

王美花表示，台灣與美國的BTA不僅可以整合台灣在國際社會中的參與，還可以使該地區的其他政府抵制來自外部參與者的壓力，並與台灣達成類似協議；區域一體化程度更高的台灣將進一步增強印度太平洋地區的經濟安全。

不過，美智庫點出，美國政府仍相當在意台美貿易逆差擴大議題，王美花表示，主因台商回台導致美國貿易赤字，除了擴大對美採購，也相信未來台美供應鏈合作，可望緩解。

►過期票券別浪費！點這邊 幫你搶救變身　

ET快訊
戀愛7年「砸百萬婚宴蜜月」　女方死不登記…真相冒綠光
林志穎眼前突「糊糊的」！檢查出爐…網驚：不敢相信
中印械鬥畫面曝光！解放軍亮新武器「大關刀」　印軍只有狼牙棒
快訊／高雄汽機車碰撞　1男摔下橋身亡
丁允恭在辦公室…高雄前兩任新聞局長傻眼　王淺秋：太噁心了！
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

餐飲回溫！漢來美食八月營收3.65億元「創同期新高」

鼎泰豐點不到的美食進駐超商！攜手全家搶攻2000億外食商機

雄獅全台門市今年底縮減至50家　董座王文傑：轉型是唯一的路

網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

小七強攻數位「會員數衝上900萬！」　OPEN POINT 1點抽百萬名車

公司登記數71.2萬家創新高　台北市公司登記資本額全台冠軍

海運貨櫃運價瘋漲　法人看好長榮、陽明、萬海後市表現

台畜打造全台最大肉品加工廠　黑豬肉咬感好搶攻中秋烤肉商機

散裝航運喜迎運輸旺季　慧洋、正德營運下半年優於上半年

影／加利不當得利恐超過1800萬元　經濟部秀口罩合約打臉林明進

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

宋威龍.譚松韻一看「張新成坐姿」默契噴笑　子秋害羞了：本來一個挺不要臉的人ＸＤ

A-Lin鐵肺連飆「3語言歌曲」　周興哲被CUE唱台語...好崩潰XD

Jasper暖親「應采兒孕肚」！　陳小春爭寵…他秒回：我愛你

82歲嬤「公園擺攤」賣手工杯套！佛心價格惹哭網友：讓她早下班

「小哥封麥，恆述開麥」　 親解欠債風波..有天接到神豪電話

iPhone將迎十年一次大換機潮　Wedbush看好蘋果後市

遠距教學大突破！林百里：Chromebook是我30年來夢想產品之一

大同公司派再出招！聲請經濟部停止市場派召開臨股會

疫情危機尚未解除　需求不振隱憂下油價跌至近月低點

台股新動能　一文帶你了解正夯的作帳行情！

最有錢／萬三存股跳火坑？萬無一失存金融股指標？

王美花曝貿易協定進度：台灣已準備好與美國達成高標準BTA

勞動部公告基本工資調升　110年元旦起生效

美股狂瀉要翻空了？分析師：漲多修正回檔、 不至於看空

美對華為禁令即將生效　台半導體及上下游應謹慎

三壘手想抓雙殺不成！　林子偉快腿有態度跑出內野安打

挺巨肚倒立「空中一字馬」　41歲體操皇后高難度動作拍孕照…網嚇瘋

侯友宜緊抱「這裡被舔超嬌羞」　網友狂曬毛小孩照灌爆臉書

快訊／阿富汗副總統車隊遇襲爆炸！　現場黑煙竄天至少2死

鬧翻JR《極智對決 》新主持群今合體　歐弟3字回應不合說

丁允恭14年前得獎小說寫「偷吃嘴臉」遭起底！網酸：原來是自傳

日本療癒系「粉紅史努比」重出江湖！新推兩種尺寸叫人原地融化

中職／味全龍簽王維中審慎樂觀　任中傑：拿出最大誠意

她逛情趣用品「看中粉色雄偉棒」　竟躺地開腿「開箱試用」店員全看傻！

iPhone將迎十年一次大換機潮　Wedbush看好蘋果後市

財經熱門新聞

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

爭鮮可推吃到飽嗎？網點關鍵：穩倒的啦

5G iPhone將生產　6.1吋先亮相

即／拋售持續　美股那指暴跌3.7％

接班候選人出走3倍薪挖角　台積電出狠招慰留止血

下一座護國神山？分析師：這兩檔可媲美台積電

台新放手彰銀　張綱維意外神救援

台積電股票「不賠反賺」原因曝光

國保欠款罰配偶　勞保局將挑200人、最高開罰1.5萬元　

生日看中全聯夯品！網讚79元CP值高

過世前贈與600萬給配偶　要報遺產稅

台積電擊潰英特爾　啟動史上最大規模徵才

拜登民調領先！謝金河曝美股透露「美總統選情」

電信三雄再戰499雙飽！9月巷戰提前開打

更多熱門

相關新聞

醫用、非醫用口罩源頭管理　王美花：進口都需要申請輸入許可

醫用、非醫用口罩源頭管理　王美花：進口都需要申請輸入許可

口罩國家隊加利科技混充大陸製口罩，掀起喧然大波，經濟部長王美花今（9）日表示，針對醫用及非醫用口罩的進口，未來都必須向經濟部國貿局申請輸入許可，貿易局近日就會公佈進口規範及申請方式，以利源頭管理。

5G國家隊仁寶入列！瞄準專網新商機「年產值上看500億元」

5G國家隊仁寶入列！瞄準專網新商機「年產值上看500億元」

環團怒政府花7千萬查農地工廠不公開

環團怒政府花7千萬查農地工廠不公開

網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

網傳政府下令口罩國家隊「加利」復工？經濟部：有圖有真相

經濟部擬訂口罩「標示、流向和管理」三機制

經濟部擬訂口罩「標示、流向和管理」三機制

關鍵字：

經濟部王美花

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

局長室淪砲房　女記者：丁要我穿短裙網襪像妓女一樣

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

釣竿「甩到高壓電」　22歲網紅觸電慘死

「棍棒毆打+手指甲全拔除」5歲童瘦成骷髏死在浴室

公公當孫女面性侵媳婦　兒敲鑼嗆

釣魚竿甩到高壓電…22歲男網紅當場觸電身亡

Apple釋出iPhone 12邀請函

快訊／總統府發言人丁允恭請辭獲准

劈4女、逼墮胎　前女友親揭丁允恭渣男行徑

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

蝦皮賣「男性高蛋白」！她讚量多新鮮

焦凡凡槓酸民嗆提告「我不會再上狼人殺」

iPhone 12Pro Max美照曝光！10億色超級螢幕「畫面更震撼」

謝和弦嗆有「性愛片原始檔」律師看傻

被放話公開性愛片…Keanna發聲！

更多

最夯影音

更多
KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」

KID浪漫「燭光晚餐+煙火」讓温貞菱泛淚　兩人打勾勾約定「不能帶其他人來」
有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

有洋蔥...82歲爺吻海底「史瑞克」 救命之恩！促成25年人＆魚情誼

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

喝冠軍綠豆沙＋牽絲的烤肉麻糬　臺中夜市10大美食吃到停不下來

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

狂！瑞士奶牛受傷搭直升機看病　繩索捆綁+騰空旋轉...網：太拉風

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

警欲走斑馬線！駕駛右轉遭開單　控「假路人真釣魚」影片還原真相

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面