王美花曝貿易協定進度：台灣已準備好與美國達成高標準BTA

▲經濟部長王美花。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）進程備受關注，經濟部長王美花今（9）日表示，台灣爭取加入雙邊或多邊貿易協定，為我外貿大戰略的主軸，但她也坦言，對外談判貿易協定，不可能都是台灣得而沒有付出，我方會為爭取國際地位而有權衡。

經濟部長王美花今天出席2020流通經營者高峰論壇，台美洽簽BTA進程為媒體關注焦點，王美花回應表示，台灣是外貿導向的國家，在談判對外貿易協定時，應該思考清楚是否要追求對外合作？是否要爭取台灣在國際上的地位？

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自總統蔡英文宣佈開放含萊克多巴胺的美豬進口後，各界對於台美能否有實質上的經濟合作聲聲喚，王美花日前也對美方強調台美經貿合作三面向－防疫合作、供應鏈互補及洽簽貿易協定。

王美花指出，近期美國洽簽美墨加貿易協定時，在很多制度上要求愈來愈嚴格、愈來愈高，台灣已準備好與美國達成高標準的BTA，台灣持續努力使國內法律法規符合國際標準。

王美花說，鑑於台灣和美國供應鏈之間的緊密關係，台灣被排除在區域貿易協定之外不僅影響我們的供應鏈安全，而且也影響美國的長期利益。

王美花表示，台灣與美國的BTA不僅可以整合台灣在國際社會中的參與，還可以使該地區的其他政府抵制來自外部參與者的壓力，並與台灣達成類似協議；區域一體化程度更高的台灣將進一步增強印度太平洋地區的經濟安全。

不過，美智庫點出，美國政府仍相當在意台美貿易逆差擴大議題，王美花表示，主因台商回台導致美國貿易赤字，除了擴大對美採購，也相信未來台美供應鏈合作，可望緩解。