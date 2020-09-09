iPhone將迎十年一次大換機潮　Wedbush看好蘋果後市

▲Wedbush透過供應鏈確認iPhone 12出貨規劃後，對蘋果股票投資價值更具信心。（圖／記者洪文攝）

記者林鼎閎／綜合報導

Wedbush分析師 Ives先前在給投資者的報告中提到，「iPhone 12產品將在10月初推出時引發超級換機潮，這對蘋果來說是十年一次的大好機會。」Wedbush確認了供應鏈訊息後，對iPhone 12出貨更具信心。

分析師 Ives仍然相信，蘋果的iPhone 12產品線將在10月的某個時間點開始發售，但實際上，9月線上產品發表會上可能首次亮相。

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Wedbush認為Apple及其供應鏈都預期對6.7英寸iPhone 12 Pro Max的需求將增加。讓外界對iPhone有所謂十年一次大換機潮的期待更具信心。 Wedbush並指出，先前預期5G iPhone 12的出貨介於6500萬至7000萬支之間，目前估計可能突破7500萬支，甚至上看8000萬支。」

Ives說，iPhone 12很可能是蘋果從2014年蘋果iPhone 6推出以來，最重要和最成功的產品。儘管新冠肺炎導致消費者消費意願軟弱，但Ives認為，2020年的iPhone可能為蘋果手機產品定義新篇章。

另外，如分析師在之前的報告中預期，中國仍然是蘋果5G換機潮的關鍵市場，因為2020年和2021年間，約有20％的iPhone換機需求可能來自中國。根據蘋果服務與硬體營收佔比預估，Ives維持蘋果股票目標價格為150美元。