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美股狂瀉要翻空了？分析師：漲多修正回檔、 不至於看空

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▲▼美股,紐約證交所。（圖／路透）

▲美股暴跌跳水。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

繼上週美股連日下跌後，週二 (8 日)美股仍延續上週頹勢，道瓊工業指數大跌632點或 2.25%，那斯達克綜合指數跌逾4%，短短3個交易日就從前波高點回檔逾10%；蘋果下跌 6.7%，蒸發近 1400 億美元，另外，特斯拉跌逾 21%，創史上最慘單日跌幅。不過兆豐投顧董事長李秀利分析，美股修正下跌並非基本面出現問題，而是漲多獲利了結賣壓，後市不至於看空。

李秀利表示，美股昨天短線漲多拉回修正整理，以科技股為主的那斯達克綜合指數大跌4.11%，費城半導體指數也大跌4.7%，目前科技股兩大利空主要是華為禁令跟美國考慮封殺晶片製造商中芯國際。今晚美國科技股表現特別重要，費半已跌破季線，同時也是短線漲多指標，因此市場比較關注，如果不能收復，那就比較危險了，另外雖然那斯達克指數沒破季線，但依然屬於弱勢，這次美股修正和以往不同，之前道瓊可以撐住，造成四大指數輪動格局，但這次是一起修正下來。

請繼續往下閱讀...

李秀利提到，美國大型科技股FANG漲幅太大，高於歷史水平，籌碼面不論是短中長期投資人，步調都趨緩下來，美股後市關鍵還是在市場情緒，高檔位階修正，大家神經敏感，至於修正幅度會到什麼程度，主要要看只跌訊號出現，像是買盤回流、強勢股接棒，或者是這波修正幅度大的個股止穩。

李秀利指出，修正是屬於技術面，跟基本面沒太大關聯，因此假如美國總經出現好的數據，其實也不會造成太大影響或實質的幫助，除非市場情緒緩和，才有機會再繼續往上走。

台股部分，李秀利分析，今天傳產相對電子族群抗跌，像是造紙、橡膠、航運、鋼鐵、觀光幾乎漲跌互見，特斯拉概念股和蘋概股跌幅則最為慘重，目前市場多方還不算太悲觀，目前台股盤勢凌駕基本面之上，像是先前許多公司8月營收利多，不過股市卻不反應，不反應不是基本面騙人，而是資金在轉移，波動以市場氣氛為主，而不是基本面為重。 

展望後市，李秀利表示，現在籌碼在整理當中，建議投資人不要輕易摸底，等到止穩及反彈訊號出現在進場較為適合。

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