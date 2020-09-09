遠距教學大突破！林百里：Chromebook是我30年來夢想產品之一

▲廣達電腦創辦人兼總裁林百里。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊絡懸／台北報導

全球科技大廠廣達電腦、聯發科、宏碁組成的Chromebook產業鏈透過生態資源的全面性整合，9日共同宣布啟動「台灣教育數位轉型」計畫，捐蹭了500台Chromebook設備給中小學，量身打造專屬的IoT實驗課程，幫助學校和教師運用數位工具進行及管理教學，為台灣奠定教育數位轉型的重要基礎。

廣達電腦董事長林百里表示，這項Chromebook產品的特別意義，就是Google、宏碁、聯發科與廣達一起開發出好的產品、供應量產，「這個產品是我30年來夢想的產品之一。」尤其把雲端作為中心、筆電為終端，包括遠距運算、教育、服務等，過去想像的筆電產品與雲端，影響了人類的生活，在這個產品實現了很多需求。

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「更重要的是，Chromebook用的組件，大部分都是台灣公司做的。」林百里指出，像是CPU中央處理器是聯發科製作提供，是很重要的里程碑，也是宏碁集團創辦人施振榮提出微笑曲線最賺錢的地方；而Chromebook主要重點在於教育市場，疫情凸顯出遠距教學更重要，尤其孩子們都不能上學，就可用Chromebook將遠距教學的斷層連結起來。

林百里坦言，遠距教學講了10年，卻沒有強大的設備與好的教材，疫情來了，則大家順勢發展遠距教學，也符合國家的教育政策。他看到國外非常大的轉變，既然有好東西，當然要分享給台灣的學校與小朋友，教育不能落後，因此要盡力推動教育數位轉型，一起為台灣孩子的未來、國家的未來打拚努力。

▲林百里表示，「Chromebook是我30年來夢想的產品之一。」（圖／記者湯興漢攝）

▲Chromebook筆電。（圖／記者湯興漢攝）