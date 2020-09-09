疫情危機尚未解除　需求不振隱憂下油價跌至近月低點

▲疫情尚未趨緩，使得市場對原油的需求下降。（圖／達志影像／美聯社）

記者林鼎閎／綜合報導



新冠肺炎的病毒繼續擴散，使全世界對未來的情勢都尚未明朗化，加上需求軟弱的隱憂加劇，油價週二跌至6月以來的最低。

Rystad Energy的高級石油市場分析師Masiu說，「今天的油價走勢反映出市場對未來石油需求減少的恐慌。油價下跌因素包括到今年底前原油需求前景疲軟，新冠肺炎染疫案例持續增加以及美國暑假開車用油旺季結束，及亞洲煉油廠暫停生產所致。 」

原油市場自從 WTI（西德州中級原油）4月出現有史以來首次暴跌至負數以來，油價已大幅度回升。 WTI在5月份躍升了近90％，主要隨著產油國減產應對疫情所引起的需求下降疑慮，讓價格上漲。

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不過，沙烏地阿拉伯大砍10月份售價後，油價週二走低，RBC的赫利瑪·克羅夫特（Helima Croft）表示，「這舉動引發了新的需求疲弱擔憂。」

美國銀行表示，「就算有疫苗或治療方法出現，需求從疫情中恢復需要三年時間。 其中，部分原因是電動汽車的普及，預期石油需求高峰將在2030年出現。」而美中貿易的緊張局勢加劇以及生產重啟、加上美元走強也給周二的油價構成壓力。

截至今（9日）早上10點布蘭特原油每桶39.52美元下跌0.67%。紐約原油每桶36.42美元 下跌0.95％。