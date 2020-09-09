這包「垃圾」要價200萬！英藝術家新作讓人看傻眼...網友：我家很多

It might look like a load of rubbish, but this piece of bin-bag artwork is set to sell for at least £51,000!!! The... 由 CVFM Radio 发布于 2020年9月7日周一

實習記者劉雪兒／綜合報導

英國當代藝術家特克（Gavin Turk）近期一件名為「垃圾（Dump）」的作品，引起外界注意，其外觀就像塞滿垃圾的黑塑膠袋，但其藝術市值估計超過5萬英鎊（約新台幣200萬元）。一名網友即打趣的說，「我家也有一整捲類似的塑膠袋，我居然不知道自己坐擁金山！」

根據印媒Republic World報導，這件名為「垃圾」的作品，看起來像是裝滿垃圾且非常臭的黑色垃圾袋，它其實是黑色青銅塊製成的模型。創作者特克解釋其設計理念表示，「人們被自己的丟棄物所定義，它讓人重新考慮藝術的價值、製作費、以及所付出的勞力」。

特克25年前就讀於倫敦皇家藝術學院（Royal College of Art），當時的他創作的碩士畢業作品「洞穴」（Cave）頗有爭議性，因為他將作品高掛在英國歷史建物裡才會出現的藍色小匾額上，並在上方標下「雕刻家蓋文‧特克，1989–1991在此工作」，但這類匾額通常是掛在逝世二十年以上、並對人類帶來重大貢獻的偉人故居，因此審查委員認為，該作品並不符合畢業資格，所以他並沒有順利拿到碩士學位。

如今，53歲的特克被外界譽為英國當代最有才氣的藝術家之一，不過卻有一名網友仍不解「垃圾」作品的設計理念，坦言「袋子裡最好是裝有不錯的東西」、「剛好我家也有一整捲類似的塑膠袋，我居然不知道自己坐擁金山！」