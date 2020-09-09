中印械鬥畫面曝光！解放軍拿出新武器「大薙刀」　印軍只有狼牙棒

▲中印士兵在河谷邊械鬥。（圖／翻攝推特）



記者蔡紹堅／綜合報導

中印邊境再度爆發衝突，並傳出印軍開了45年來第一槍，推特上近日也流傳出兩方械鬥影片，可以見到雙方拿著狼牙棒、「大薙刀」等各類改造武器在河谷邊互相叫囂、鬥毆。

從影片中可以發現，解放軍出動了約40名士兵，且裝備精良，包含全罩頭盔、防暴盾牌，以及自製的「大薙刀」等武器；另一方的印軍則只穿上了簡單的防護，武器也只有狼牙棒，比解放軍的「大薙刀」小支許多。

▼解放軍戴上全罩頭盔、拿著寫有「防暴」的盾牌。（圖／翻攝推特）



畫面中還能看到，解放軍佔有人數優勢，因此朝著印軍逼近時，印軍逐漸向後退，但雙方後來還是發生推擠，拿起手中的武器互毆，期間有人拿出警告的紅布條，卻被扯下來，最後印軍再度後退，解放軍則緩步跟上，並持續朝著落單的印度士兵揮舞手中武器。

▼推特上流傳中印士兵械鬥影片。（圖／翻攝推特）