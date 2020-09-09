染疫害她再也不能吃肉只能吃素　肉食女超痛苦：嚐起來像汽油！

▲女子染疫後再也嚐不出肉的美味。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子因為罹患新冠肺炎失去味覺和嗅覺，雖然後來好不容易康復，原本是肉食主義者的她卻變成再也無法吃肉，除了少數蔬菜的味道可以接受外，大部分的食物都讓她覺得噁心，莫名被迫成為一名素食者。

英國《鏡報》報導，來自西約克郡賓格利市(Bingley)的34歲女子海斯特(Pasquale Hester)，今年3月感染新冠肺炎失去味覺與嗅覺，不過當時她以為自己只是鼻塞，醫生則判斷是花粉症，3個月後雖然恢復味嗅覺，可是所有東西聞起來都像化學物品，尤其是油炸食物和牙膏最讓她難以接受，「肉聞起來就像是汽油一樣」，現在只能吃沒有烹調過的蔬菜以及溫和起司。

海斯特痛苦表示，「我從來沒想過自己會變成素食者，但我別無選擇，已經好幾個月沒吃肉了，吃飯不再是一件愉快的事情，變得很麻煩，只有碗豆、胡蘿蔔、蘑菇這類未加工的蔬菜可以接受，任何煮過會冒出熱氣的味道都讓人很害怕」。

海斯特上網查詢發現原來許多患者也都有類似症狀，「全球數萬患者都有一樣的問題，沐浴乳的香味讓我們噁心，也都只能接受清淡飲食」，坦言這種生活對於義大利裔天天愛吃肉和蔥蒜的她，簡直是生不如死。

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