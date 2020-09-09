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印度學者：面對中國侵略野心　須深化台印外交關係

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▲▼ 印度學者基普根投書表示，印度實行「一個中國」政策，也與台灣保持往來。（圖／翻攝自華盛頓時報）

▲ 印度學者基普根投書表示，印度實行「一個中國」政策，也與台灣保持往來。（圖／翻攝自華盛頓時報）

文／中央社記者江今葉華盛頓8日專電

印度學者基普根今天投書美媒表示，印度實行「一個中國」政策，也與台灣保持往來。隨著近幾個月來中印緊張關係升高，他認為新德里與台北之間必須建立更深化的外交關係。

印度金德爾全球大學東南亞研究中心（CSEAS）執行主任基普根（Nehginpao Kipgen）今天投書華盛頓時報（Washington Times）。他在這篇與研究助理狄克希特（Shivangi Dikshit）共同聯名的文章中指出，印度與台灣都企圖擴大在東南亞影響力。

文章指出，台北推動新南向政策，希望加強台灣與東南亞、南亞與大洋洲18國間的合作與交流。印度也推出「東進政策」（Act East Policy），承諾加強在東南亞與亞太地區的經濟、戰略與外交互動，特別是與印度一樣對中國日益增強的經濟與軍事實力，以及不斷發展的區域與全球秩序感到憂慮的國家。

基普根指出，印度的東進政策與台灣的新南向政策都企圖擴大與鄰國往來，並增強區域影響力，促進與區域的貿易、文化聯繫與人員往來，獲得政治與經濟利益。而中國在區域日益增強的侵略性，也促使東南亞國家與其他外部大國重新思考與台灣的關係。

文章指出，印度北部與東北邊境面臨來自中國的壓力日增，新德里已經對北京採取部分行動，也正在向可以平衡或挑戰中國侵略的國家靠攏。

基普根直言，因為實行「一個中國」政策，對給予台灣強有力的外交支持，印度可能會有所遲疑，但印度仍能改善雙邊關係，與台灣在教育、科學、資訊科技、醫療保健與農業等領域相互合作，以增強經濟實力並減少對中國的依賴。

文章指出，當前在科學與資訊技術與製造業等領域，各國都在尋找中國的替代品，台灣擁有科技技術，可以替代中國。印度則應當建立自己的製造中心，取代中國，台印企業可以東南亞與其他地區為基礎，開發安全的5G網路。

除了經濟合作外，印度與台灣也能在援助與救災等領域合作，提供區域海上安全。印度與台灣也有文化聯繫，可以在宗教、旅遊、教育等領域擴大合作。

文章最後指出，印度與台灣必須建立更深化的外交關係，在各領域建立更緊密關係，以制止並對抗日益激進的中國，這對雙方都有利。

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