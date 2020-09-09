指控傑克先生性侵…9歲小蘇菲哭碎全網心　外媒曝光與父暗號信

記者葉睿涵／綜合報導

一段9歲小女孩蘇菲尖叫，控訴遭母親未婚夫性侵的影片在網路瘋傳後，引起網友熱議，他們還發起了一場名為「與蘇菲同在」（#StandWithSophie）的活動為她聲援。外媒最近公開蘇菲與父親的信件與就診記錄。儘管事件已廣受大眾矚目，法官仍無視外界壓力，讓蘇菲和她的兩個弟弟返回母親家。

據《每日郵報》報導，小蘇菲來自美國德州，她的父母已離異近5年，法官將她與2個弟弟的監護權判給了母親。在這段影片中，小蘇菲尖叫懇求留在父親身邊，並控訴遭母親的未婚夫性侵，而她的母親看到了未婚夫的性虐待行為，卻無動於衷。

《每日郵報》日前公開了從法庭取得的部分文件，其中小女孩發給父親的幾封信件，內容讓人心碎。在第一封信件中，父女約定暗號，以「雛菊」或「蒲公英」來表示危險，「筆」則被用來表示她的母親和未婚夫在吵架。當她想寄信給父親時，她會使用「玫瑰」，而「畫作」則表示她收到了父親的信件。

▲小蘇菲與其父親。（圖／翻攝自TikTok／@rightrocks）

蘇菲的第二封信是對「傑克先生」的投訴，這是孩子們對母親未婚夫的稱呼。蘇菲表示，「傑克先生」因為她哭個不停，拿走了她的iPad一個星期。另一封信件指出，她的母親因為父親錄下了他們之間的對話，而感到十分生氣。「傑克先生」告訴孩子們，他們的父親在給他們洗腦，而且蘇菲擔心，如果警方發現父親錄下了他們之間的對話，就可能會被逮捕。

法庭的文件還包括了蘇菲在6月28日、7月2日和7月16日到醫療機構就診的記錄，此前她抱怨私處疼痛，還控訴母親的未婚夫觸摸她的身體。文件記錄，小女孩告訴她的繼母，「傑克先生」和他的朋友們有時會觸碰她的身體，但她不喜歡這樣。蘇菲隨後被安排接受性傳播疾病檢測與細菌感染的治療。繼母告訴醫生，蘇菲問過她懷孕是什麼感覺，「傑克先生」還給她和她的弟弟們拍了拍立得。

近日，蘇菲的父母都透過視訊出席了法庭聽證會，法官禁止雙方在孩子面前貶低對方。不過，儘管影片的病毒式傳播讓事件沸騰，法官仍無視沉重的社交媒體壓力，讓蘇菲和她的兩個弟弟返回母親家，只有週末才能與父親團聚。三藩市警察局目前正對蘇菲的性侵指控展開調查。

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