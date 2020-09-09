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川普痛斥軍方高層罔顧士兵性命　只想製造武器發戰爭財

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普再度對軍方高層開炮。（圖／路透）

實習記者陳培鈞／綜合報導

川普在周一抨擊五角大廈官員不在意士兵安危，好戰大於愛護美國士兵，只在意如何持續發展國防實力。川普在會議中表示，我不是說所有士兵都愛我，但我關心他們。不過，五角大廈的高層可能不這麼認為，他們無所不用其極地想發動戰爭，這樣可以持續研發各式武器，以用來討好那些軍火公司。

根據《Task & Purpose》報導，川普也提到，他希望從敘利亞撤軍，因為伊斯蘭國在此已不再擁有領地。讓士兵回家是件好事，但有些人不想這麼做，有些人想持續花錢。五角大廈發言人向白宮轉達了總統提到的問題，聯合參謀部拒絕對此發表評論。

▲美國國防部，五角大廈。（圖／路透社）

五角大廈高層對於川普的言論不願回應。（圖／路透社）

據《大西洋月刊》的報導，川普曾在9月3日發表貶低美國退役軍人的言論。他也曾在2018年訪法時，提到在戰爭中死去的人是蠢蛋。去年參訪阿靈頓國家公墓時，也在退休海軍陸戰隊將軍約翰.凱利（John Kelly）的兒子墓前表示，為何國家需要紀念他們。

川普在周一再次否認這些指控，他表示，只有動物才會說出這些話。《大西洋月刊》指出，川普在2018年訪法時，拒絕拜訪埃納馬恩陣亡將士公墓（Aisne-Marne Cemetery），因為他認為陣亡的部隊是輸家。

白宮對此表示，當時是因為天候不佳直升機無法在當地停靠，加上維安部署困難，才取消行程。川普提到，當時的雨勢是我前所未見的，加上當地多霧根本看不清前方，我試圖前往，但最終還是被告知該行程取消。

▲川普11日前往另一座美軍公墓弔唁。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普在美軍公墓前弔唁。（圖／達志影像／美聯社）

 

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