眉毛太濃被疑畫妝！16歲正妹上課20分鐘…遭校方趕回家　網轟：故意找碴

▲英國秋季開學時間是9月7日。（示意圖／取自免費圖庫Pxhere）



實習記者劉雪兒／綜合報導

英國16歲女孩梅根（Megan Davies）開學上課不到20分鐘，就突然接到校方通知，指她的外貌不符合德比勳爵學院（Lord Derby Academy）的校規，看上去很「假」，強制要求她回家。梅根的母親瑪麗（Marie）得知後怒批校方，在未經查證的情況下，僅靠外觀特色就剝奪了女兒的受教權。

根據《每日郵報》報導，位於默西賽德郡（Merseyside）的德比勳爵學院7日開學，梅根僅上課20分鐘，就收到老師通知，「妳的膚色非常不自然，還有妳的眉毛看上去很假，而且服裝儀容也違法校規，所以很抱歉，妳現在必須回家。」

女兒的遭遇讓母親瑪麗得知後非常氣憤，她強調女兒濃密的眉毛和棕褐色髮色是天生的，從來沒必要在上面畫畫或染髮，膚色黝黑是因為一家人才剛從葡萄牙度假回來，並沒有故意美黑。

Megan Davies claims her tan and eyebrows are natural but hundreds have argued it shouldn't matter even if they aren'thttps://t.co/LqPp5d03Im — Liverpool Echo (@LivEchonews) September 8, 2020

瑪麗還補充說，校方對於梅根的鞋子非常有意見，但是她穿的鞋只是普通黑色包鞋，沒有其他的裝飾物，更何況是蝴蝶結，與梅根同齡女學生有一半都是穿著同樣的鞋子，不知道到底是哪裡不符合規定。

她表示，女兒已經不是第一次遇到這種事情了，曾經還有老師拔她的眉毛，只為了證明她沒有化妝，但這次校方卻沒有查證，也沒有給機會解釋，就做出這樣的決定，簡直就是剝奪了女兒受教育的權利。

對此，校長（Vicky Gowan）回應說，無法對個案發表評論，但是對於學院按照最高標準運作，和學校生活各方的傳統做法而感到自豪，他們將會努力確保對每位學生一視同仁，並始終如一地執行校規。

事件曝光後，許多網友留言撻伐校方作法，「她眉毛就是長那樣，難道要她剃掉」、「這是故意找碴吧…」、「到底長相、化妝和學習有什麼關係，竟然都不准她讀書。」、「人家曬黑一點還不行，這是那門規定」。