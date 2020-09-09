12歲女童買糖遭性侵慘死田中　一句「她被飛車綁架」揪出3男

記者黃翊婷／綜合報導

印度中央邦（Madhya Pradesh）一名12歲女童5日晚外出買東西，沒想到卻遭人性侵殺害，家人和村民找了整整一個晚上，才在一處農田發現遺體。勒德蘭警局局長表示，目前已經抓到3名嫌疑犯，正在審訊釐清案情。

▲印度女性近年來挺身走上街頭力爭權益，希望能改善婦女的處境。（示意圖／達志影像／美聯社，與本文當事人無關）

根據《印度斯坦時報》（Hindustan Times）報導，女童5日晚間向家人表示，想去附近的商店買茶和糖，沒想到卻從此一去不返。家人等到深夜仍不見人影，驚覺事情不對勁，急忙跑到商店詢問，雖然老闆證實女童的確有來買東西，但買完之後就離開了。

拉特蘭（Ratlam）警局局長蒂瓦里（Gaurav Tiwari）提到，家屬是在5日晚上報案失蹤，警方與熱心的村民隨即摸黑展開搜索，好不容易才找到遺落的茶和糖，繼續沿著小徑往前走，最終在6日清晨於一處農田發現女童的遺體。

▲女童的遺體被棄置在農田中。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關）

「村子裡有4人喝醉就會製造麻煩，女童失蹤的那天晚上，其中一人還試圖誤導其他村民，說他看到孩子被汽車綁架。」勒德蘭警方說明，現階段已經拘留3名嫌疑人並進行審訊，初步推測女童是遭多人性侵殺害。

警方補充說道，雖然已經將遺體交還家屬處理後事，但事情發生之後，村子裡的氣氛就很緊張，大家都很氣憤，所以還得另外調派警力安撫那些情緒激動的村民，同時也希望能早日釐清案情，還給來不及長大的女童及家屬一個公道。