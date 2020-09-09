疫區猛催疫苗進度…美藥廠趕10月通過　巴西衛長：1月

▲德國生技公司BioNTech與美國輝瑞製藥（Pfizer）共同開發的疫苗，最快將在10中旬獲得監管部門的批准。（圖／達志影像）

記者張寧倢／綜合報導

巴西代理衛生部長帕祖耶洛（Eduardo Pazuello）8日表示，將於2021年1月推出新冠肺炎（COVID-19）疫苗，但並未說明疫苗的詳細訊息。此外，德國生技公司BioNTech的CEO薩欣（Ugur Sahin）接受《CNN》專訪時表示，與美國輝瑞製藥共同開發的疫苗，最快能在10中旬獲得監管部門的批准。

根據《路透社》報導，帕祖耶洛在社群影片中回應某位YouTuber的提問時提到，「我們正在與疫苗生產商簽訂合約，預計從明年1月開始大家就可以施打疫苗。」

▲美國新冠肺炎（COVID-19）病毒疫苗預計最快趕在10月底上市。（圖／路透）

由於巴西確診超過410萬例，是全球第三大疫情爆發區，導致各家疫苗生產商機極尋找巴西配合臨床試驗。目前，已與英瑞製藥企業阿斯特捷利康（ AstraZeneca）合作測試，雙方簽署了一份共3000萬劑的諒解備忘錄（MOU）。

對巴西疫情輕描淡寫的右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）於8日重申，儘管政府將致力於推出疫苗，但不會強制民眾接種，「人們不能被強迫注射，無論是什麼。」

▲巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）強調不會強制民眾接種疫苗。（圖／路透）

據《CNN》報導，美國衛生部和國防部7月宣布與輝瑞公司達成19.5億美元（約新台幣574億元）的協議生產疫苗。BioNTech的CEO薩欣對與輝瑞藥廠共同研發的疫苗相當有信心，並計劃在年底之前提供1億劑BNT162候選疫苗，2021年有望達到13億劑，「我們相信我們有一個安全的疫苗，而且我們相信它將能夠顯示出療效。」

薩欣透露，目前為止年輕人和老年人的抗體反應都很強，且副作用極小，「試驗中只有一小部分人發燒，其他像頭痛、疲倦之類症狀也降低許多且是暫時的，通常觀察一到兩天症狀就會消失。」

▲新冠肺炎疫苗。（示意圖／路透）

儘管BioNTech和輝瑞共稱，疫苗批准可能會在10月中旬進行，但聯邦官員對《CNN》表示，他們認為這個時程只是樂觀的評估。然而，川普總統日前更「樂觀」地承諾疫苗將在11月3日前準備就緒。