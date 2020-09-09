鏡頭外毆成一團！中印軍隊「河谷邊扯旗大戰」　影片流出…拍攝者笑瘋

▲網路瘋傳一段中印軍隊河谷邊互毆影片。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

中印邊境關係緊繃，7日、8日更傳出印軍非法越線，對前來交涉的中國邊防部隊巡邏人員鳴槍警告，「要求印方立即停止危險行動」。而在傳出槍響之後，現又流出雙方均對在河谷旁打群架的畫面，在各大外媒、推特上瘋傳，只見雙方人馬扭打、追跑，就連拍攝者都覺得荒唐，而爆出笑聲。

綜合外媒報導，中印邊境傳出45年來第一槍，立刻引發國際關注，西部戰區新聞發言人張水利指出，7日印軍非法越線進入中印邊境西段班公湖南岸神炮山區域，還對中國邊防部隊巡邏人員鳴槍威脅，中方被迫採取應對措施穩控局勢。

而隨後瘋傳的河谷邊雙方軍隊鬥爭影片流出，只見兩造互扯國旗、扭打成一團，拿著武器猛砸，就連拍攝的對岸士兵也被這荒唐的一幕逗樂，連笑聲都被收錄進去；面對中印現況，也等同於雙方在1975年簽訂的「不使用武力」協議被打破。

面對印方開出的一槍，中國媒體《新華社》也分析，印度開了第一槍顯示了事態發展讓人倒吸一口氣，未來兩國關係恐怕也將更僵化，而中國也做好開槍的準備，盼雙方都顧全大局。