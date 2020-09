13歲自閉少年「在家大叫」遭美警開槍掃射！母崩潰：他只是孩子

▲林登(Linden Cameron)。(圖/取自林登募款網站)



記者王佩翊/編譯

美國猶他州鹽湖城一名亞斯伯格症少年4日因分離焦慮導致情緒失控,他的母親認為無法安撫兒子,緊急向警方求救。怎知獲報警察一踏進家門後,竟持槍掃射手無寸鐵的自閉症少年,導致被害人肩膀、腳踝、腹部多處受傷,目前已住進猶他州的一間醫院進行搶救。該起事件發生後,再度引發輿論譁然,民眾認為警察濫用槍枝且執法過當的情形並無改善,目前鹽湖城市長艾琳·孟登霍爾已下令徹查該起事件。

根據《華盛頓郵報》報導,美國猶他州鹽湖城一名患有亞斯伯格症的13歲少年林登(Linden Cameron)4日晚間因母親需要外出工作,產生分離焦慮,進而情緒失控,他的母親在束手無策的情況下只好報警尋求警方協助。警方到場後,林登的母親表示,林登身上沒有武器,希望警方能協助將他送往醫院。同時她也告訴警察,「他只是個孩子,他只是想要引起注意,然而不知道如何控制自己的情緒。」

林登的母親說,警方隨後叫她暫時離開房子,到外面等候。然而不到5分鐘後,林登的母親就聽到警察大聲命令林登趴下,隨後並傳來一連串的槍聲。等到林登的母親衝進去後,就發現兒子滿身是血,身中多槍,且被銬上手銬。警方發言人表示,開槍的原因是因為他們認為患有精神問題的林登可能持有武器,攻擊他人。

Golda Barton called 911 for help with her 13-year-old son, Linden Cameron, who was experiencing a mental health crisis. Instead, Salt Lake City police arrived and shot him repeatedly. “He’s a small child. Why didn’t you just tackle him? … He’s a baby.” https://t.co/yXGfAfCZBE