新冠確診「3日飆8千例」！英格蘭集會禁超過6人　違者最高罰12萬

▲英國在未來短時間內，將不會看到民眾聚集在公園的景象。圖為環保人士在西敏寺外參與反抗滅絕 (Extinction Rebellion)活動，抗議政府對氣候變遷毫無作為。（圖／路透）

實習記者湯子暘／綜合報導

英國因應新冠肺炎推出新一波大型集會禁令，將禁止所有地區舉行超過6人的集會，但不適用於學校、工作場所或是有採防疫措施的婚禮、喪禮與球賽。這項禁令罰款為100英鎊，但如果民眾仍不聽勸導，最高可合併罰至3200英鎊（約新台幣12.4萬元）。

根據《BBC》報導，自14日起，禁令適用於英格蘭地區所有年齡的國民，而有爭議的場所如餐廳、酒吧等地，可能仍會允許超出6人，但需要嚴守社交距離規定。目前蘇格蘭、威爾士與北愛爾蘭不受這項法令約束，將會以各自政府的步調來執行類似防疫禁令。

首相強生（Boris Johnson）1日在唐寧街向記者說明，「為了阻止病毒傳播，我們現在就需要採取行動。所以我們簡化與強化了社會契約的規定，讓這些規定易於理解，也便於警察來執行。重要的是，民眾能夠遵守這些規定，並牢記防疫基本觀念，勤洗手、戴口罩、與他人保持距離以及有症狀時立即檢測。」

▲首相強生步出唐寧街10號，接受記者針對9月暴增逾萬確診的提問，也為政府檢測系統短缺向民眾表達歉意。（圖／路透）

英國7月起疫情明顯攀升，光是本月6日至8日上午就新增8396例確診個案。根據英國NHS追蹤收集的數據，私人住家內的密切接觸而感染仍是最常見的傳播因素，遠遠多於商店、工作場所、醫院等地。

地方政府急於在進入病毒活躍的秋冬兩季前，以嚴法控制住疫情。大曼徹斯特地區的衛生部秘書長麥特（Matt Hancock）8日恢復封城措施，所有博爾頓鎮的居民不能與任何家庭之外的人進行社交活動。英格蘭副首席醫學官喬納森（Jonathan Van Tam）表示，「人們已經太放鬆了。現在是時候讓我們重新接觸、意識到這個持續性的威脅了。」