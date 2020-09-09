美股暴跌拖累　台股早盤開低後一度重挫逾160點

▲台股早盤下跌。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

美股周二（8日）延續上週頹勢，蘋果等科技權值股賣壓持續沉重，道瓊工業指數終場重挫逾632點。台股今日以12592點開出，早盤下跌160點，指數暫報12503點。

寶齡富錦生技（1760）昨日宣布以5.94億元對價轉換收購上游原料廠正峰化學100%股權。寶齡富錦說明，疫情衝擊導致全球原料供應短缺，此時收購原料藥廠為面對後疫情時代的預先布局之一。寶齡富錦今日開在130元，下跌4.06%。

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蘋果秋季發表會確定將於台灣時間16日凌晨1點登場，外界預期蘋果有可能公開iPhone 12和其他新品。台股蘋概三王中，台積電（2330）今日以425元開出，下跌1.39%；鴻海（2317）開在77.3元，下跌0.26%；大立光（3008）開在3490元，下跌1.14%。

美國勞動假期後首個交易日，美股周二開盤即遇科技股賣壓持續。科技股領頭羊蘋果、亞馬遜等均收跌，特斯拉更因未被標普指數委員會納入成分股中而引發拋售潮，重挫21%，創下該公司跌幅紀錄，直接掉入熊市。

美股周二表現，道瓊工業指數下跌632.42點或2.25%，報27500.89點；標普500指數下跌95.12點或2.78%，報3331.84點；那斯達克指數下跌465.44點或4.11%，報10847.69點；費城半導體指數下跌104.11點或4.71%，報2108.61 點。