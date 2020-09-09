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美最大搖擺州「做不出決定」　川普拜登佛州民調五五波

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▲川普,拜登。（圖／路透）

▲川普和拜登在最大搖擺州佛州的支持度竟平手。（圖／路透）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓8日專電

最新民調顯示，在搖擺州中擁有最多選舉人票的佛州，尋求美國總統連任的川普與民主黨總統候選人拜登皆獲得48%支持度，選情膠著。

距離美國大選不到2個月，共和、民主兩黨候選人皆把選戰對準關鍵搖擺州。

美國總統大選將在11月3日登場，由於美國特殊選舉制度，選舉決勝點往往落在關鍵搖擺州上。今年被媒體點名的決勝搖擺州有6個，包含密西根州、威斯康辛州、賓州、佛羅里達州、亞利桑那州及北卡羅來納州。

2016年川普以0.2%至3.6%差距拿下這6州，擊敗當時外界普遍看好會勝選的民主黨候選人希拉蕊‧柯林頓（Hillary Clinton）。不過，今年由於美國疫情嚴峻，加上伴隨而來的經濟衰退與種族議題延燒等，拜登（Joe Biden）過去幾個月在這6州民調多持領先，但近期領先差距有縮小趨勢。

根據美國國家廣播公司（NBC）與馬瑞斯特學院（Marist College）8月31日至9月6日在佛州進行的民調結果，在潛在選民中，川普與拜登兩人支持度皆為48%；在已登記選民中，川普反而是以48%支持度，險勝拜登的47%。川普2016年是以1.2個百分點差距拿下佛州。

值得注意的是，民調發現，在傳統上多半挺民主黨的拉丁美洲裔選民中，有50%是支持川普，略高於拜登的46%。根據NBC引述的2016年出口民調，當時支持希拉蕊的佛州拉丁美洲裔選民高達62%，支持川普的僅35%，兩人差距達27個百分點。

不過，4年前大多挺川普的佛州高齡選民，轉為支持民主黨候選人的也不在少數。根據2016年出口民調，當時有57%高齡選民支持川普，勝過希拉蕊的40%；相較之下，今天最新民調有49%支持拜登，高過川普的48%。

對川普執政表現，佛州選民在此議題上相當分歧。47%受訪潛在選民滿意川普表現，48%則表示不滿意。

若依議題區分，53%受訪者認為川普較能處理經濟議題，高於拜登的40%；但在處理疫情、種族議題上，較多受訪者選擇信任拜登能力。

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