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接班人遭「中國3倍銀彈」挖角　台積電出狠招慰留止血

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圖、文／鏡週刊

身為晶圓代工龍頭，台積電員工成為業界挖角的首選，中國近年來祭出高薪大舉挖角台積電的人才，每年都有許多對中國有憧憬的台積電員工，受不了誘惑前往對岸的中芯和華為旗下的海思半導體淘金，甚至2017年底才成立的武漢弘芯也瞄準台積電人才挖角。

蔣尚義（右二）曾是台積電創辦人張忠謀欽定的三名接班人候選人之一，在台積電內部的地位崇高。（今周刊提供）

▲蔣尚義（右二）曾是台積電創辦人張忠謀欽定的三名接班人候選人之一，在台積電內部的地位崇高。（圖／鏡週刊提供，下同）

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武漢弘芯是中國新興半導體業者，去年延攬前台積電共同營運長蔣尚義擔任執行長，蔣曾是創辦人張忠謀欽定的3名接班候選人之一，在內部地位崇高，前年董事長劉德音和總裁魏哲家出線後，蔣的出走引起內部相當大震撼。

今年初，武漢弘芯打著蔣尚義招牌，開出3倍薪水續挖台積電牆角，據了解，工程師年薪約是700萬元再加績效獎金，經理級主管年薪則在千萬元以上，約有數十名員工打算在疫情緩解後跳槽對岸。

知情人士透露：「武漢弘芯對外宣稱拿到中國唯一一台可用於先進製程的曝光機（大陸稱光刻機），缺的就是人才，他們先挖角蔣尚義，再順藤摸瓜，對台積電啟動挖角攻勢，成功招募很多關鍵技術部門的人才到對岸效勞，武漢弘芯如果得逞，將成為台積電隱憂。」

據了解，跳槽的員工原本農曆年後，就要向台積電請辭前往武漢報到，未料疫情爆發，沒人敢去中國，武漢弘芯只好神祕地在新竹租了廠房，讓他們先在該處辦公，後來武漢弘芯爆出財務問題、蔣尚義倦勤等消息，劉德音祭出慰留手段，部分原本計畫到武漢弘芯的員工因此留了下來。

對岸業者重金挖角的攻勢防不勝防，一名台積電員工透露：「跳槽到中國的同事回台後，還會拿著存款簿匯款紀錄給我們看，遊說我們過去，我是因為要照顧家庭沒辦法過去，單身同事就不一樣了；主管也知道這個事情，為了遏制員工跳槽，主管還會跟我們說，離開台積電就不可能再回鍋，因為牽涉到誠信的問題。」隨著中美貿易戰加劇，重挫中國半導體業，台灣員工憂心工作前景，這才讓台積電慰留奏效，跳槽風潮稍緩。


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