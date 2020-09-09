連3颱重創北韓！　金正恩下令雙十黨慶前：鐵公路和房屋修繕完畢

▲巴威颱風過境後，金正恩率領眾人視察。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

今年第10號颱風「海神」登陸朝鮮半島（韓半島），北韓境內部分地區也受到重創。官媒《朝鮮中央通訊社》9日指出因為颱風肆虐因素，領導人金正恩將年終項目轉移成修橋補路，並瞄準雙十黨慶以前，完成房屋、鐵路及公路的修繕。

《朝鮮中央通訊社》報導，金正恩周二（8日）在朝鮮勞動黨的會議上宣布，將對受颱風重創的地區進行復原，包括咸興省南部及Komdok等區域。報導引述北韓最高領導人講話，指出海神颱風的侵襲讓北韓目前的重心暫時轉移，「在通盤考慮正在進行的年終項目後，現在的狀況讓我們無法可選，只能改變目標。」

今年3個颱風接連侵襲朝鮮半島，包括8月底接踵而至的巴威和梅莎颱風，到9月初的強度颱風海神，讓北韓必須在短時間內疲於應付。報導指出其中梅莎颱風迫使北和進入國家緊急狀態，癱瘓了交通系統並摧毀逾2000棟房屋，淹沒公共建築和路面，並釀成59座橋梁崩塌。

緊接而來的海神颱風帶來最壞的消息，今年雨季早就因連日大雨和洪水肆虐而問題嚴重的北韓，卻在海神颱風登陸後迎來更強勁的暴風暴雨 。因此金正恩暫停年終項目，下令在10月10日北韓重要節日「雙十黨慶」以前一個月內的時間，將鐵路及公路修補完成，並重建所有房屋，而且其餘的項目都要在年底前完成。