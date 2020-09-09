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護國神山擊潰英特爾！台積電啟動史上最大規模徵才　4個月招8000人

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圖、文／鏡週刊

護國神山台積電大發威！7月底帶領台股衝上13,031點，創下歷史新高紀錄，而台積電的市值也飆升至11兆元，據悉，台積電強敵英特爾在7奈米進度大落後，台積電獨霸先進製程趁勢擴張，8月大舉購置南科廠房後，又將啟動史上最大規模的徵才活動。

知情人士透露，台積電今年接單非常好，需才孔急，除了大規模徵才外，也慰留前陣子傳出跳槽中國武漢弘芯的員工。台積電證實，徵才8千名確是有史以來最大規模，細節還在規劃，無法透露。

台積電董事長劉德音表示，「今年的生意好，台積電將徵才8千人，是往年的一倍。」

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▲台積電董事長劉德音表示，「今年的生意好，台積電將徵才8千人，是往年的一倍。」（圖／鏡週刊提供，下同）

7月24日，被封為「台股護國神山」的台積電市值正式突破11兆元，超越全球半導體龍頭英特爾。由於台積電在7奈米、5奈米的先進製程一路領先，已經把原先3強鼎立的英特爾和三星甩開在後，後勢一片大好，台積電董事長劉德音也乘勝追擊。

8月18日，劉德音在台中科博館「半導體的世界」展館捐贈儀式結束後，受訪表示「今年的生意好，台積電將徵才8千人，是往年的一倍。」他說得雲淡風輕，外界卻不知道，台積電要啟動的是成立33年以來，史上最大規模的徵才活動，接下來台積電將深入校園，進行跟往年不一樣的搶人才大作戰。

去年台積電的員工人數約為5萬人，8千人的增幅等於是多了16％，規模可觀；今年因肺炎疫情的關係，大型校園徵才活動都停辦，也就是說，台積電在接下來短短4個月，要完成8千人的招募。

台積電不願意透露今年迄今錄用了多少新人，但公司證實，今年校園徵才活動的確會跟往年不一樣，會用更活潑、更多元的方式進行，具體的內容目前還在規劃當中，無法透露。

本刊調查，台積電往年在3月會到台大徵才博覽會擺設攤位，劉德音都會站台演講，去年台積電預計全年招募2千名新人，結果到了年底竟招募4千人，這個數字今年翻倍到8千人，主要關鍵就在「接單接得非常好。」


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